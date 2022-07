Mercato: le Barça veut régler au plus vite le dossier Azpilicueta, un grand échange en vue avec Chelsea ?

Selon le Mundo Deportivo, une réunion a eu lieu ce jeudi soir entre les dirigeants du FC Barcelone et de Chelsea pour aborder le transfert de César Azpilicueta. Les Blaugrana veulent trouver un accord rapidement pour empêcher le latéral de s'envoler aux Etats-Unis pour la tournée estivale des Blues.

Après Andreas Christensen, un autre joueur en provenance de Londres pourrait débarquer à Barcelone. L'ancien défenseur de Chelsea a été présenté ce jeudi par le Barça, qui s'active désormais pour César Azpilicueta. L'objectif du club catalan est de parvenir à un accord de principe avant ce samedi, pour empêcher le latéral droit de participer à la tournée américaine avec les Blues.

Selon le Mundo Deportivo, une rencontre a eu lieu ce samedi entre Joan Laporta et Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea mais aussi directeur sportif par intérim. Le nouveau patron du club londonien s'est aussi entretenu avec Mateu Alemany, le responsable sportif du Barça.

L'ancienne direction avait promis à Azpilicueta de le laisser partir

Cesar Azpilicueta se trouvait ces derniers jours en vacances et il doit être présent à Londres ce samedi, pour retrouver ses coéquipiers en vue de la tournée estivale de Chelsea. Il aurait le désir de régler également son avenir au plus vite et est favorable à changer d'air. Néanmoins, en tant que capitaine, il ne veut pas partir de Stamford Bridge en mauvais termes.

Le contrat d'Azpilicueta prenait fin le 30 juin mais a été automatiquement renouvelé avec une clause, activée grâce à son nombre de matchs disputés. Il faut donc que le Barça négocie pour ce transfert, avec un joueur lié jusqu'en 2023 à son équipe, qu'il a rejointe en 2012 en provenance de l'OM.

Selon le Telegraph, Chelsea aimerait récupérer des joueurs dans la transaction, à l'image de Sergino Dest, le latéral droit. Voire le milieu Frenkie de Jong même si l'opération semble bien plus complexe. A 32 ans, "Azpi" avait reçu la promesse de son ancienne direction d'avoir un bon de sortie cet été.