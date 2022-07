Mercato: Monza penserait à Cavani

Selon Sky Sports, le club de Monza, récent promu en Serie A, étudierait la piste Edinson Cavani pour son attaque. Le buteur de 35 ans est libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United.

Les pistes se multiplient pour Monza, promu en Serie A. Selon une information de Sky Sports, les dirigeants pensent à Edinson Cavani pour l'attaque, lui qui est désormais libre de tout contrat après son départ le 1er juillet de Manchester United. Des intermédiaires du joueur auraient été rencontrés pour aborder cette possibilité.

Edinson Cavani aimerait prendre le temps avant de choisir sa future destination. Il a été annoncé proche de Boca Juniors et des intérêts ont déjà émergé en Italie, avec la Salernitana. Ces derniers jours, le club de Silvio Berlusconi réfléchissait déjà à un nom ronflant avec Mauro Icardi.

Après avoir déjà recruté le milieu de terrain Matteo Pessina mais aussi officialisé le nom sponsor maillot, à savoir Motorola, Monza souhaite donc passer à la vitesse supérieure. En attaque, Andrea Petagna , le joueur de Naples et Andrea Pinamonti, le buteur de l'Inter Milan apparaissent aussi comme des cibles mais les négociations ne progressent pas.

Edinson Cavani connaît lui bien la Serie A pour y avoir déjà évolué, avec Palerme et Naples, de 2007 à 2013. Le "Matador" avait ensuite rejoint le PSG, en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club parisien avant de filer à Old Trafford, où il est resté deux saisons. Mais l'arrivée la saison dernière de Cristiano Ronaldo lui a bouché ses perspectives. Avec la Coupe du monde au Qatar en 2022, Edinson Cavani a besoin de jouer pour être compétitif avec l'Uruguay. Ne reste plus qu'à choisir sa prochaine destination.