Mercato: le Bayern aurait un plan pour Mané après la finale de la Ligue des champions

Selon Bild ce vendredi, la confiance gagne le Bayern Munich dans le dossier Sadio Mané, lié à Liverpool jusqu'en juin 2023. Le club bavarois aimerait débourser 30 millions d'euros pour l'attaquant sénégalais de 30 ans.

Sadio Mané va-t-il disputer son dernier match avec le maillot de Liverpool ce samedi, au Stade de France, à l'occasion de la finale de Ligue des champions face au Real Madrid? Selon Bild ce vendredi, les dirigeants du Bayern Munich affichent de plus en plus leur confiance dans le dossier d'un joueur lié aux Reds jusqu'en juin 2023.

Mané parlera après la finale de Ligue des champions

Sadio Mané annoncera sa décision quant à son avenir après cette affiche européenne. Le club bavarois aimerait récupérer Sadio Mané contre près de 30 millions d'euros. Et contrairement à son coéquipier Mohamed Salah, lui aussi sous contrat jusqu'en 2023, l'attaquant sénégalais a refusé de donner une indication. L'Egyptien a lui déjà affirmé qu'il serait au club la saison prochaine, même s'il n'a pas non plus prolongé, d'abord concentré sur la fin de saison.

Arrivé à l'été 2016 en provenance de Southampton contre plus de 40 millions d'euros, Sadio Mané a tout gagné à Liverpool. En février dernier, il a même ajouté la Coupe d'Afrique des Nations à son palmarès avec sa sélection, le plaçant un peu plus parmi les candidats au prochain Ballon d'or.

Liverpool aurait attendu la fin de saison pour aborder la prolongation de contrat de Sadio Mané. Les dirigeants auraient été pris de court ces dernières semaines par le Bayern Munich. L'agence qui s'occupe de Mané aurait rencontré Hasan Salihamidžić, le directeur sportif munichois, au début du mois de mai. Ce serait en tout cas un gros coup réalisé en attaque par le Bayern Munich, qui devrait perdre dans le même temps Robert Lewandowski.