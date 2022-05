Liverpool: Mané s'exprimera sur son avenir "après la finale contre le Real"

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool, Sadio Mané pourrait quitter les Reds lors du prochain mercato estival. Alors que Mohamed Salah a annoncé mercredi qu'il restera quoi qu'il arrive la saison prochaine, le Sénégalais a indiqué de son côté qu'il précisera de quoi son avenir sera fait une fois la finale de Ligue des champions passée.

Qui de Sadio Mané ou de Mohamed Salah va rester à Liverpool? Les Reds, qui doivent disputer la finale de la Ligue des champions samedi face au Real Madrid, ne semblent pas en mesure de prolonger leurs deux attaquants, liés au club jusqu'en 2023. Présent en conférence de presse mercredi, Salah s'est en tout cas montré limpide: "Je reste à Liverpool la saison prochaine, c'est clair."

Le doute entoure donc l'avenir de Sadio Mané, et ce depuis plusieurs mois maintenant. La direction des Reds seraient plus encline à proposer une prolongation à Salah qu'au Sénégalais. Interrogé par Sky Sports ce mercredi sur son futur avec Liverpool, Mané a manié la langue de bois: "Ça serait très spécial de remporter la septième (Ligue des champions du club, ndlr). Et cette question, j'y répondrai après la finale. Si je reste ou pas, j'y répondrai après."

La finale de 2018 "oubliée"

Présent à Liverpool depuis 2016, le Sénégalais de 30 ans va donc patienter encore quelques jours avant d'annoncer s'il reste une saison de plus à Liverpool, même s'il n'obtient pas de prolongation, ou s'il quitte le club anglais. Le Bayern serait l'un des clubs les mieux placés pour l'accueillir dès cet été alors que la presse allemande a annoncé que le PSG pourrait également être intéressé.

En l'état actuel des choses, Mané se concentre donc en priorité sur la finale de la C1, qu'il a déjà remporté en 2019 avec les Reds contre Tottenham. Un an plus tôt, Liverpool s'était incliné contre le Real Madrid. Mané était alors titulaire lors de cette finale à Kiev. "Pour moi, ce n'est pas une revanche. Il s'est passé quatre ans, beaucoup de choses ont changé", a expliqué Mané, qui a précisé que cette finale de 2018 "est oubliée" pour les joueurs de Liverpool.