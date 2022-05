Liverpool-Real: Benzema, Mané, Salah… le Ballon d’or se jouera-t-il sur la finale de Ligue des champions?

Liverpool et le Real Madrid vont s’affronter en finale de la Ligue des champions, samedi au Stade de France (21h). Au-delà du trophée en jeu, c’est peut-être aussi le Ballon d’or 2022 qui va se jouer sur la pelouse de Saint-Denis. Avec trois prétendants au sacre: Karim Benzema, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Comme à la maison. Ou presque. Karim Benzema s’apprête à vivre l’un des plus grands moments de sa carrière. L’attaquant du Real Madrid va défier Liverpool en finale de la Ligue des champions, samedi au Stade de France (21h). Dans son pays. Et le buteur de l’équipe de France devrait être soutenu par une bonne partie du public de Saint-Denis. De quoi le porter vers la cinquième C1 de sa carrière? Si ça se produit, l’avant-centre de 34 ans empochera également le Ballon d’or 2022 au passage (la cérémonie est prévue le 17 octobre à Paris).

C’est une quasiment certitude. Les critères d’attribution ont évolué et l’heureux élu est désormais choisi pour ses performances durant la saison (et pas durant l’année civile comme jusqu’à présent). La Coupe du monde au Qatar ne sera donc pas prise en compte. Un avantage de taille pour KB Nueve, qui réalise un exercice stratosphérique. A l’aube du dernier match, le natif de Lyon affiche 44 réalisations et 15 passes décisives en 45 matchs (toutes compétitions confondues).

La folle épopée de Benzema

Meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de Liga, il porte presque à lui seul le Real sur ses épaules. En mode taulier. Dans son sillage, le club merengue a marqué les esprits ces derniers mois. Au-delà de leur sacre en Espagne, les Madrilènes ont régalé l’assistance avec leur parcours hollywoodien en Ligue des champions. Malmenés par le PSG, Chelsea et Manchester City, les joueurs de Carlo Ancelotti ont enchaîné les remontadas à un rythme spectaculaire. Avec un Benzema touché par la grâce, qui a claqué dix buts depuis les 8es de finale (dont deux triplés face aux Parisiens et aux Blues). Cette épopée fantastique fait de l’international français (94 sélections, 36 buts), qui a également soulevé la Ligue des nations en fin d'année dernière, le favori naturel pour le Ballon d’or.

A condition de bien négocier cette finale face à Liverpool. Car les Reds aussi réalisent une saison canon. Longtemps en cours pour un quadruplé légendaire, ils peuvent encore s’offrir un triplé retentissant, après avoir remporté les deux coupes nationales en Angleterre et échoué juste derrière Manchester City en Premier League.

Mané et Salah en outsiders

Même si leur parcours européen est moins clinquant que celui du Real (Inter, Benfica, Villarreal), il ne manque de saveur. La saison de Sadio Mané non plus. Recentré au poste d’avant-centre, l’attaquant de 30 ans a multiplié les actions de classe et les buts décisifs. Il a aussi remporté la première CAN de l’histoire du Sénégal, cet hiver, en portant le brassard de son pays. S’il semble avoir un temps de retard sur Benzema, une finale monumentale au Stade de France pourrait rebattre les cartes pour le Ballon d’or. Avec un doublé ou triplé par exemple.

Le constat est similaire pour Mohamed Salah. L’ailier de 29 ans a sorti des performances de haute volée depuis l’été dernier. Au point de terminer co-meilleur buteur de Premier League (23, comme Heung-min Son) et co-meilleur passeur (12, comme Trent Alexander-Arnold). Ses longues chevauchées, ses crochets courts et ses frappes chirurgicales ont fait le bonheur d’Anfield. Sans parler de la CAN au Cameroun, où il a hissé l’Égypte en finale, avant de tomber aux tirs aux buts face aux compatriotes de Mané (0-0, 4 tab à 2).

Mbappé, Lewandowski et De Bruyne distancés

A l’heure du grand rendez-vous face au Real, il ne part clairement pas favori. Mais là encore, une finale grandiose le replacerait forcément dans le débat. Ce serait pour lui une revanche après celle de 2019 (victoire 3-1 du Real Madrid), lorsque Sergio Ramos l’avait blessé à la demi-heure de jeu... Derrière ce trio Benzema-Mané-Salah, les autres candidats de la saison semblent distancés dans la course à la récompense individuelle, à l’image de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ou Kevin De Bruyne. Même si les votes ont déjà reservé quelques surprises dans le passé.