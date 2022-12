Mercato: le Bayern discute bien avec Monaco pour un éventuel retour de Nübel

Prêté à Monaco par le Bayern Münich jusqu'à la fin de la saison, Alexander Nübel pourrait faire ses valises plus vite que prévu. Après la blessure à la jambe de Manuuel Neuer, qui l'écartera des terrains jusqu'à la fin de la saison, le club bavarois étudie un retour du gardien qui évolue sur le Rocher.

L'improbable come-back de Nübel à Munich? L'agent du gardien monégasque Alexander Nübel - actuellement prêté par le Bayern à Monaco - a reconnu auprès du journaliste Fabrizio Romano, de Sky Sports que le club bavarois était en discussion avec l'AS Monaco concernant Alexander Nubel.

"Le Bayern m'a informé qu'il était en contact avec Monaco, aucune décision n'a encore été prise, a affirmé l'agent. Alex (Nübel) est tranquille. C'est une situation confortable.

>> Les infos mercato EN DIRECT

La blessure de Manuel Neuer, au ski (fracture à une jambe), est une véritable déconvenue pour le Bayern Munich. Le club allemand, qui a perdu son dernier rempart jusqu'à la fin de la saison, doit se renforcer, notamment en vue de la double confrontation face au PSG en Ligue des champions (14 février et 8 mars). Déjà privés de Lucas Hernandez, et possiblement de Sadio Mané, les Bavarois ne peuvent pas se permettre de se présenter sans un dernier rempart fiable face à l'armada parisienne. Du côté de Munich, pas certain qu'on estime que Sven Ulreich, actuel remplaçant de Neuer, face le poids pour un match aussi important.

Annoncé comme le successeur de Neuer

A déjà 26 ans, Alexander Nübel peine encore à confirmer malgré son potentiel et les espoirs placés en lui. Annoncé comme le digne successeur de Manuel Neuer depuis son jeune âge, le gardien de l'ASM a souvent eu une pression trop grosse pour ses jeunes épaules. Souvent, il a tenté de se détacher de cette image, affirmant qu'il est un gardien différent, avec ses qualités, ses défauts et son propre style. Même si les gardiens allemands ont souvent des similitudes.

"C'est un vrai débat en Allemagne (sa comparaison avec Neuer, ndlr), j'espère que ça va changer dans les mois et années à venir", avait-il lâché en début de saison dans un entretien avec Prime Vidéo.

"Sur ce qui peut se passer, je ne peux pas décider, a répondu le dernier rempart. Pour le moment, je suis très heureux ici (à Monaco).". Après une première saison compliquée, les performances du gardien monégasque se sont nettement amliorées, même s'il n'est pas toujours rassurant pour ses partenaires.