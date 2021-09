Mercato: le Bayern et la Juve prêts à offrir un salaire XXL à Rüdiger

Depuis un titulaire indiscutable à Chelsea depuis l'arrivée de Thomas Tuchel mais en fin de contrat l'été prochain, Antonio Rüdiger pourrait partir libre l'été prochain et s'offrir une belle augmentation de salaire.

Le jackpot, messieurs-dames. En fin de contrat à Chelsea l’été prochain, Antonio Rüdiger pourrait aller voir ailleurs pour devenir l’un des défenseurs les mieux payés au monde. Selon la presse britannique, dont The Mirror, le Bayern Munich et la Juventus seraient notamment prêts à lui offrir un salaire XXL. Prolonger chez les Blues pourrait lui permettre de toucher environ 150.000 euros par semaine, alors sur son salaire hebdomadaire pourrait grimper jusqu'à 470.000 euros en rejoignant le Bayern ou la Juve. D’après Sky Sports, quatre autres cadors européens songent à lui présenter un pré-contrat dès janvier afin de le recruter gratuitement l’été prochain.

Tuchel se dit serein

Passé de l’AS Rome à Chelsea en juillet 2017, après s’être révélé à Stuttgart, Rüdiger a passé un cap cette année sous les ordres de Thomas Tuchel. Devenu incontournable dans le schéma à trois axiaux mis en place par l’ancien coach parisien, il a été l’un des principaux artisans du sacre obtenu par Chelsea en Ligue des champions. Pour Rio Ferdinand, légende de Manchester United, l’international allemand (47 sélections), est même aujourd’hui "le meilleur défenseur central" de Premier League. "Je pense que lui et Ruben Dias ont un niveau proche, mais l’impact qu’il a sur son équipe est immense, alors que Lampard ne l’aimait pas vraiment et il y avait des rumeurs selon lesquelles il serait vendu", a récemment déclaré Ferdinand.

Au début du mois, Tuchel a lui expliqué qu’il était serein concernant l’avenir de Rüdiger : "J'espère qu’une solution sera trouvée. Il joue à un excellent niveau. Je le sens très calme et concentré. Je pense qu’il se sent très, très bien à Chelsea. Il ressent le respect de ses coéquipiers, il sent l'importance qu'il a dans l'équipe. Il ressent aussi l’amour des supporters, il joue dans le meilleur championnat d’Europe et dans un grand club, donc il n’a pas beaucoup de raisons de changer de club. Donc je suis calme."