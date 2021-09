PSG: Hakimi s’explique pourquoi il a choisi PSG plutôt que Chelsea

Dans une interview pour L’Equipe, le latéral droit du PSG Achraf Hakimi s’est expliqué sur sa préférence pour le PSG plutôt que Chelsea lors du mercato estival.

"J’ai eu l’intuition qu’il fallait que je vienne à Paris." Dans une interview pour L’Equipe, Achraf Hakimi, arrivé cet été au PSG en provenance de l’Inter Milan contre 60 millions, a justifié son choix du PSG, malgré l’offre concurrente de Chelsea, tout juste champion d’Europe. "Quand j'ai reçu ces deux offres, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je vienne à Paris, que j'allais y être heureux", justifie le latéral droit. L’international marocain ajoute que le PSG est "un grand club" et qu’il a apprécié de se sentir autant désiré par Paris. "J'ai eu la chance que mon arrivée s'accompagne de grands transferts", ajoute-t-il. Hakimi assure se sentir bien, et être sûr de ne pas s’être trompé : "On a une équipe de rêve et je suis heureux d’en faire partie."

"J'avais besoin d'un coach qui me donne sa confiance et la liberté pour attaquer"

L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino, qui aujourd'hui loue autant ses qualités de joueur que d'homme, a également été important pour le convaincre. Le technicien argentin aurait dit à l’ancien joueur de l’Inter qu’il aimait sa "façon de jouer" et qu’il allait "apprendre beaucoup avec lui". Une discussion suffisante pour que les deux s’entendent à en croire les propos de Hakimi dans l’interview. "C'est un entraîneur qui me plaît : il aime dominer les matches grâce à la possession de balle et jouer très offensif", explique-t-il. Avant de rappeler que Pochettino l’avait déjà contacté du temps où il entraînait Tottenham. Satisfait de sa façon de manager et de faire progresser ses joueurs, le néo-Parisien, déjà auteur de trois buts et deux passes décisives, conclue : "J'avais besoin d'un coach qui me donne sa confiance et la liberté pour attaquer."