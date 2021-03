Mercato: le Bayern Munich recrute un arrière gauche en D2 anglaise

Selon Sky Sports, le Bayern Munich aurait déjà obtenu la signature du jeune arrière gauche de Reading, l’Anglais Omar Richards.

Omar Richards (23 ans), international anglais des moins de 21 ans, rejoindra le Bayern Munich cet été, selon Sky Sports. Le joueur disposerait d’un accord pré-contractuel pour un bail de quatre ans avec le champion d’Allemagne. L’arrière gauche de Reading, où il est en fin de contrat, aurait même déjà passé un test médical. Il ne reste donc plus qu’à signer le contrat. L'accord complet aurait été obtenu ce lundi après-midi par les représentants du joueur, après trois mois d'intenses négociations.

Le Bayern vise également Max Aarons

Le Bayern a devancé un certain nombre de concurrents potentiels en provenance de Premier League sur ce dossier. Omar Richards pourrait intégrer la rotation de l’équipe première au poste d’arrière gauche, derrière le Canadien Alphonso Davies, voire plus haut sur le terrain, dans un rôle de milieu de terrain gauche avancé, un poste où il a montré des aptitudes cette saison, en Championship (29 matchs), selon Sky Sports.

Le Bayern Munich du Français Lucas Hernandez vise également l'arrière droit anglais de Norwich, Max Aarons (21 ans). Sur le terrain ce week-end, le club bavarois a balayé Cologne (5-1) et mis fin à sa mini-crise de deux matchs consécutifs sans victoire (un nul et une défaite). Le Rekordmeister mène avec 52 points, devant le RB Leipzig. Wolfsburg et Francfort complètent le Top 4, qualificatif pour la Ligue des champions.