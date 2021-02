Mercato : le Bayern officialise l'arrivée d'Upamecano

Comme annoncé vendredi par RMC Sport, le jeune défenseur français Dayot Upamecano s'est engagé avec le Bayern Munich, qui a payé sa clause libératoire au RB Leipzig.

Comme annoncé vendredi par RMC Sport, Dayot Upamecano jouera bien au Bayern Munich la saison prochaine. Le champion d'Europe en titre a officialisé l'arrivée du jeune défense français dimanche pour un contrat de cinq ans.

Cible de longue date du club entraîné par Hans-Dieter Flick, Upamecano a passé quatre ans et demi avec Leipzig où il a disputé 139 matches et découvert la Ligue des champions. L'ancien joueur de Valenciennes avait également été appelé en équipe de France lors des rassemblements de septembre et octobre, fêtant sa première sélection en Suède (1-0).

Upamecano va rejoindre Pavard et Hernandez

Le Bayern Munich va payer la clause libératoire du jeune Français qui rejoindra Benjamin Pavard, Lucas Hernandez ou encore Tanguy Kouassi dans une défense à l'accent de plus en plus tricolore.

"C'est dommage que Dayot nous quitte à la fin de la saison, vu ses performances, mais il fallait s'y attendre car il est devenu une pierre angulaire centrale de l'équipe ces derniers temps, un défenseur exceptionnel et un garçon formidale", a salué Markus Krösche, directeur sportif du RB Leipzig dans un communiqué dimanche.

Avant de rejoindre la Bavière, Upamecano va disputer une fin de saison à enjeux avec son club actuel, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Le club allemand n'a pas abandonné ses espoirs de titre en Bundesliga et pointe à quatre longueurs du Bayern, qui compte cependant un match en moins.