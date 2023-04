Mercato: le Bayern s'active pour Kolo Muani, Francfort réclame 100 millions d'euros

En quête d'un attaquant, le Bayern Munich s'est laissé séduire par le profil du Français Randal Kolo Muani, rapporte Sky Sports. Reste que l'Eintracht Francfort est très gourmand.

Confronté à la panne d’efficacité de son buteur sénégalais Sadio Mané, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Manchester City sans le Camerounais Eric Choupo-Moting, forfait. L’exercice 2022-2023 est encore loin de toucher à sa fin, mais le Rekordmeister a déjà identifié ses besoins pour la saison prochaine, et ils se situent en attaque. Le Bayern Munich s’est mis en quête d’un avant-centre pour pallier les absences répétées de Choupo-Moting, devenu trop sujet aux blessures (genoux, dos…), et encadrer le jeune Mathys Tel, dont le club estime qu’il a encore "besoin de temps".

Selon Sky Sports, Victor Oshimen est un joueur très apprécié mais la piste n’est pas brûlante. En revanche, celle qui mène Randal Kolo Muani est beaucoup plus chaude qu’elle ne l’était il y a encore quelques semaines. Avec Nagelsmann aux commandes, le Français ne faisait pas partie de l'équation, les choses ont changé désormais. Il est de plus en plus question de l’international français dans les discussions entre dirigeants bavarois en interne, révèle Sky Sports. Mais le club allemand devra mettre la main à la poche s’il espère convaincre l’Eintracht de céder son joueur car Francfort réclame pas moins de 100 millions d’euros pour l’ancien du FC Nantes, sous contrat jusqu’en 2027.

Le finaliste de la dernière Coupe du monde, appelé en renfort pour le Mondial, où il a manqué la balle du titre en fin de match contre l’Argentine en finale, réalise une première saison impressionnante en Bundesliga. Kolo Muani a rapidement convaincu son entraîneur Oliver Glasner de lui confier les rênes de l’attaque. Projeté en pleine lumière durant la Coupe du monde, "RKM" n'a pas ralenti au sortir de la compétition, au contraire. Il a même inscrit 11 buts en 2023 (19 toutes compétitions confondues cette saison) et reste sur un doublé en Coupe, auxquels il faut ajouter 14 passes décisives. A tout juste 24 ans, il est l’un des attaquants les plus prisés d’Europe.