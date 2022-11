Bayern: le superbe but en solitaire de Mathys Tel

Le jeune attaquant français, Mathys Tel (17 ans), a parachevé le large succès du Bayern face au Werder Brême (6-1) d’un joli rush ponctué d’une grosse frappe du gauche, mardi.

Le Bayern Munich et ses Français ont passé une très belle soirée mardi lors de la large victoire face au Werder Brême (6-1). Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez (qui a enchainé un deuxième match après sa longue blessure) ont assuré en défense à la veille de l’annonce de la liste pour la Coupe du monde. Kinglsey Coman est aussi entré en jeu mais c’est le dernier arrivé qui a inscrit son nom au tableau d’affichage.

Le jeune Mathys Tel (17 ans), arrivé cet été en provenance de Rennes contre un chèque de plus de 20 millions d’euros (pouvant en atteindre environ dix de plus en fonction des bonus), a parachevé le succès de très belle manière (84e). Parti depuis son propre camp, l’attaquant s’est lancé dans une longue course avant de profiter des appels de ses partenaires d’attaque pour décrocher une frappe sèche du pied gauche que le gardien Jiri Pavlenka a seulement détournée dans sa lucarne.

Tel, entré en jeu à la place de Jamal Musiala à la 71e minute de jeu, a inscrit son troisième but de la saison en Bundesliga, et le quatrième toutes compétitions confondues. Avant cela, Jamal Musiala (6e), Serge Gnabry (22e, 28e, 82) et Leon Goretzka (26e) avaient dessiné un large succès, le cinquième de rang en championnat pour les Bavarois, leader avec provisoirement quatre points d’avance sur Fribourg.

"Les buts sont ce qui rend le football excitant, s’est réjoui l’entraîneur Julian Nagelsmann à l’issue de la rencontre sur Sky. Après 14 journées, nous avons 47 buts en Bundesliga, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous aurions même pu faire beaucoup plus. Nous avons une bonne qualité sur le terrain et un bon état d'esprit. Nous sommes très calmes, stables. Nous avons fait un beau match pour les fans."