Mercato: le Brésil a trouvé son nouveau sélectionneur... en attendant Ancelotti

Le Brésil, qui attend la fin du contrat de Carlo Ancelotti au Real Madrid pour lui confier les clés de l'équipe nationale, aurait choisi Fernando Diniz (Fluminense) comme sélectionneur intérimaire.

En attendant Carlo Ancelotti, la fédération brésilienne de football (CBF) a choisi Fernando Diniz pour diriger la Seleção pour la saison 2023-2024, selon les informations rapportées mardi par Globo. La CBF aurait conclu un accord avec Fluminense, qui emploie actuellement l'entraîneur de 49 ans. Il serait prévu que Fernando Diniz cumule les deux postes, avec une priorité pour la sélection lors des dates FIFA.

Fernando Diniz est depuis avril 2022 à la tête de Fluminense, qu'il avait déjà dirigé en 2019. Son équipe est actuellement 6e du championnat et qualifiée pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores.

Deux défaites en trois matchs depuis le Mondial

Depuis le départ de Tite après l'élimination en Coupe du monde au Qatar, le Brésil n'a toujours pas nommé de sélectionneur. D'après la presse locale, la fédération a un accord avec Carlo Ancelotti depuis plusieurs semaines pour qu'il prenne les rênes de l'équipe dès la fin de son contrat avec le Real Madrid. Celui-ci s'achève à l'été 2024. Ce qui lui laissera deux ans pour tenter d'aller chercher la victoire à la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

En mars et en juin, les matchs amicaux du Brésil ont été dirigés par Ramon Menezes, l'entraîneur de la sélection des moins de 20 ans. Son bilan n'est pas très concluant: outre une victoire 4-1 contre la Guinée le 17 juin, Vinicius Jr et ses coéquipiers ont perdu 2-1 contre le Maroc le 25 mars et 4-2 contre le Sénégal le 20 juin.