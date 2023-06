Mercato: le Brésil a trouvé un accord avec Ancelotti, annonce la presse brésilienne

D'après la presse brésilienne, la signature de Carlo Ancelotti en tant que sélectionneur du Brésil serait considérée comme "acquise". Néanmoins, l'Italien devrait honorer sa dernière année de contrat au Real Madrid.

Le Brésil est prêt à attendre Carlo Ancelotti. Selon la presse brésilienne, la signature du technicien italien avec la sélection auriverde serait désormais considérée comme "acquise", comme rapporté ce samedi en marge de la victoire du Brésil face à la Guinée (4-1) lors d'un match amical.

Ancelotti devrait d'abord assurer sa dernière année de contrat au Real Madrid

L'annonce pourrait avoir lieu fin juin. Le "Mister" arriverait néanmoins seulement en janvier prochain ou à l'issue de son contrat avec le Real Madrid (juin 2024), Ramon Menezes continuera l'intérim en attendant. La Copa America débutera pour rappel le 14 juin 2024.

Sorti lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par la Croatie, le Brésil n'a pas retrouvé de vrai successeur à Tite depuis. En s'engageant avec le Brésil, Carlo Ancelotti retrouverait plusieurs joueurs du Real Madrid à l'image de Vinicius, Rodrygo ou Eder Militao. Casemiro, un ancien du club merengue, connaît bien aussi l'entraîneur avec lequel il a gagné à deux reprises la Ligue des champions.

Deuxième de la dernière Liga et éliminé en demi-finales de Ligue des champions par Manchester City, le Real Madrid devrait poursuivre l'aventure avec Carlo Ancelotti. A 64 ans, l'ancien coach du PSG était revenu dans la capitale espagnole à l'été 2021, six ans après la fin de son premier mandat qui avait duré deux saisons entre 2013 et 2015.