Mercato: le Brésil ne se cache plus, Ancelotti est sa priorité pour être le prochain sélectionneur

La président de la Fédération brésilienne a déclaré jeudi que l’actuel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est sa cible numéro un pour devenir le prochain sélectionneur des quintuples champions du monde.

Au moins, ça a le mérite d’être clair. En quête d’un sélectionneur, si possible étranger et de renom, pour succéder à Tite au poste de sélectionneur, la Fédération brésilienne de football (CBF) a ciblé Carlo Ancelotti. "Nous ne lui avons pas fait d’offre mais nous essayons de savoir s’il veut venir", a déclaré Ednaldo Rodrigues, le président de la CBF, jeudi au micro de beIN Sports.

Et le dirigeant d’ajouter : "On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori." Ednaldo Rodrigues a également ajouté qu’il se refusait d’approcher les entraîneurs sous contrat, or l’Italien de 63 ans est lié contractuellement au Real Madrid jusqu’en juin 2024.

Ancelotti est sous contrat avec le Real jusqu'en 2024

"On essaie d’être patient et d’attendre le bon moment pour discuter ou se rencontrer. Ça concerne aussi ceux qui président les clubs." La CBF attend donc que la saison se termine et un signe du Real pour entamer éventuellemement les négociations avec Carlo Ancelotti.

Régulièrement interrogé sur l’intérêt des quintuples champions du monde en conférences de presse, l’ex-coach du PSG s’est toujours réfugié derrière son contrat avec le Real où il assure se sentir très bien. D'autres noms comme ceux de Luis Enrique ou de Zinédine Zidane ont été cités pour entraîner le Brésil.