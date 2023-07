Mercato: le conseil de Koeman à Xavi Simons pour son avenir

Ronald Koeman a confirmé jeudi avoir discuté avec Xavi Simons en marge du mercato estival. Le sélectionneur des Pays-Bas a conseillé l'ailier du PSV, dont le nom circule au Paris Saint-Germain, sur le choix de son futur club et lui a fixé une priorité.

Formé à la Masia puis recruté par le PSG, Xavi Simons sort d'une superbe saison en D1 néerlandaise avec le PSV. Heureux à Eindhoven, l'ailier de 20 ans pourrait toutefois retrouver la Ligue 1 cet été puisque le club parisien dispose d'une clause pour le rapatrier lors du mercato. Mais Xavi Simons aura le dernier mot dans ce dossier.

"Xavi Simons est un bon garçon, a jugé Ronald Koeman ce jeudi dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Il m'a appelé cet été pour me parler de son avenir."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

"C'est important qu'il joue"

Auteur de 22 buts et 12 passes décisives en 48 appartitions avec le PSV, Xavi Simons a également tapé dans l'oeil du sélectionneur des Pays-Bas qui l'a titularisé lors des quatre dernières rencontres des Oranje en 2023. Ronald Koeman a dévoilé le conseil qu'il a fait à son jeune protéger: conserver un emps de jeu conséquent.

"C'est important qu'il joue, il a fait du bon travail en jouant pour le PSV et j'espère qu'il y restera parce qu'il joue de tout le temps, a encore expliqué le technicien néerlandais. Dans un équipe plus forte, il ne jouerait pas. Un jeune doit toujours trouver la meilleure façon d'exploser. C'est un grand joueur et ce sera un grand joueur."

Sur le papier, et malgré l'arrivée de Luis Enrique qu'il a déjà pu croiser lors de ses années à Barcelone, Xavi Simons engrangerait moins de minutes au Paris Saint-Germain qu'au PSV. Voilà qui pourrait bien faire pencher la balance en faveur du club néerlandais cet été. Surtout si cela risque d'impacter son futur en sélection.