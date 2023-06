Mercato: le PSG peut rapatrier Xavi Simons à prix réduit

Auteur d'une belle saison avec le PSV, Xavi Simons pourrait retrouver le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Le club francilien disposerait d'une clause de rachat pour le Néerlandais mais n'aurait pas le dernier mot dans ce dossier.

A l'image des titis partis tenter leur chance à l'étranger, Xavi Simons a eu besoin de quitter le PSG pour gagner du temps de jeu et franchir un pallier. Arrivé au PSV durant l'été 2022, le milieu offensif de 20 ans a brillé avec Eindhoven et suscite de nombreuses convoitises lors du mercato estival. Si certains clubs anglais le suivent avec attention, le Paris Saint-Germain resterait prioritaire et dispose même d'une clause de rachat pour l'ancien phénomène de la Masia.

Selon les informations du journal L'Equipe, Paris peut rapatrier Xavi Simons moyennant le paiement de six millions d'euros (dont deux payables au joueur par le PSV). Sous contrat avec le club néerlandais jusqu'en 2027, celui qui a marqué 19 buts et délivré 9 passes décisives en championnat lors de la saison 2022-2023 reste dans le flou pour le futur.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Xavi Simons taquiné par ses coéquipiers du PSV

Une situation personnelle qui a amusé certains de ses coéquipiers pendant la saison. Invité de RMC ce mardi, Olivier Boscagli a confirmé que les joueurs du PSV discutaient de son avenir avec Xavi Simons. Le défenseur français a même concédé que cette clause de rachat était devenue un motif pour le taquiner.

"Franchement on le taquine un peu sur cela de temps en temps. Parce tout le monde sait qu’il a cette petite clause avec le PSG, a raconté le défenseur dans l'émission Génération After. On essaye de le taquiner mais il ne fait rien paraître."

Olivier Boscagli, défenseur du PSV Eindhoven, invité de Génération After – 20/06 10:24

Le PSG devra convaincre Xavi Simons

Epanoui lors de sa première année à Eindhoven sous les ordres de Ruud Van Nistelrooy, Xavi Simons a finalement vu le PSV changer d'entraîneur pendant l'intersaison avec la nomination de Peter Bosz. Au-delà des conséquences d'un tel bouleversement, il faut désormais savoir si le PSG va ou non activer sa clause pour faire revenir le néo-international batave (7 sélections). L'hypothèse serait actuellement envisagée par les dirigeants franciliens.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Mais, comme le rappelle le quotidien, le club parisien n'a pas totalement la main puisque Xavi Simons devra ensuite valider un éventuel retour en Ligue 1. En plus de payer le montant de sa clause de rachat, le Paris Saint-Germain va devoir convaincre le jeune qu'il constitue la meilleure option pour son avenir. La garantie de jouer la Ligue des champions (le PSV doit passer par deux tours préliminaires) pourrait jouer en faveur du champion de France.

Arrivé chez les jeunes du PSG en 2019, Xavi Simons n'avait finalement effectué que 11 apparitions chez les pros jusqu'à son départ. Mais depuis, son statut a bien changé... Comme de nombreux titis partis se révéler loin de Paris.