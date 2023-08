Mercato: le défenseur irlandais Jake O'Brien serait attendu à l'OL

L'OL serait sur le point d'accueillir le jeune défenseur Jake O'Brien, qui évolue à Crystal Palace, club dirigé par John Textor.

Encore du mouvement au sein de la galaxie Eagle Football. Selon le Daily Mail et L'Équipe, l'Olympique Lyonnais va accueillir le jeune défenseur irlandais Jake O'Brien (22 ans) en provenance de Crystal Palace. L'indemnité de transfert serait de 1 M€.

Crystal Palace et l'Olympique Lyonnais font partie des clubs dirigés par John Textor, le patron de la holding Eagle Football. Tout comme Botafogo et Molenbeek... où Jake O'Brien évoluait la saison passée en prêt.

Aucune minute en Premier League

Bien qu'il soit à Crystal Palace depuis 2021, Jake O'Brien n'a pas fait la moindre apparition en Premier League. Il a dû se contenter de temps de jeu avec l'équipe réserve du club londonien et de prêts, notamment à Cork City et Swindon Town en plus de Molenbeek.

Après Jeffinho, débauché de Botafogo, il s'agirait de la deuxième signature d'un joueur "Eagle Football" à l'OL depuis l'arrivée de John Textor. Deux autres joueurs pourraient suivre. La presse brésilienne a rapporté jeudi que deux éléments de Botafogo, Lucas Perri et Adryelson, sont pressentis pour rejoindre le club rhodanien en janvier.