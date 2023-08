OL: deux joueurs de Botafogo devraient débarquer cet hiver

Lucas Perri et Adryelson, deux joueurs de Botafogo, devraient rejoindre l'Olympique Lyonnais l'hiver prochain, d'après le média brésilien UOL. L'affaire serait logiquement actée par John Textor, propriétaire des deux clubs à travers Eagle Football.

Les affaires vont bien entre l'Olympique Lyonnais et Botafogo, deux des clubs détenus par John Textor au travers de sa holding Eagle Football. D'après le média brésilien UOL, deux joueurs de Botafogo devraient débarquer à l'OL l'hiver prochain, après la fin du championnat local: le gardien Lucas Perri et le défenseur central Adryelson.

Tous les deux auraient déjà accepté les termes de l'opération et Botafogo échangerait actuellement des documents avec l'OL afin de finaliser les dossiers. Pour Perri comme pour Adryelson, âgés de 25 ans, il est question d'un contrat de trois ans avec une quatrième année en option.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Jeffinho a montré le chemin

Le gardien et le défenseur brésiliens sont parmi les joueurs les mieux valorisés de Botafogo, actuellement large leader du championnat devant Flamengo et Fluminense. Toujours selon UOL, Adryelson était pisté par le Besiktas alors que Lucas Perri avait des offres de l'Inter Milan, la Fiorentina et Galatasaray.

L'avis de Kévin Diaz : "L'instabilité autour de Laurent Blanc n'aide pas l'OL en ce moment" – 06/08 22:07

Ces deux transferts constitueraient une nouvelle étape dans la synergie entre l'Olympique Lyonnais et Botafogo. L'hiver dernier, après le rachat de Lyon par John Textor, c'est Jeffinho qui avait débarqué en Ligue 1 contre 10 millions d'euros, une vente record pour le club brésilien.

Ce n'était peut-être bien que le début de l'histoire. Depuis son arrivée en France, l'ailier de 23 ans a disputé onze rencontres avec les Gones pour deux buts et une passe décisives toute compétitions confondues. Après six mois mitigés en Ligue 1, notamment à cause d'une blessure, Jeffinho a participé à la préparation estivale des Gones et prétend à une place dans le onze de Laurent Blanc, dimanche à Strasbourg, lors de la première journée de la saison.