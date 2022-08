Mercato: Depay devrait rester au Barça

Memphis Depay (28 ans), attaquant du FC Barcelone, devrait rester au club après l’échec de la piste menant à la Juventus. L’ancien Lyonnais sera en sixième position dans la hiérarchie des attaquants.

Memphis Depay (28 ans) devrait débuter la saison comme joueur du FC Barcelone. Selon les informations de Sport, l’attaquant ne quittera pas l’effectif avant la fin du mercato malgré de nombreuses rumeurs sur un départ. Le nom de l’ancien Lyonnais, arrivé libre au club à l’été 2021, était pourtant régulièrement cité parmi les prétendants à un transfert. La Juventus en avait même fait sa priorité pour seconder Dusan Vlahovic. Mais le club italien a finalement choisi le joueur marseillais, Arkadiusz Milik.

Depay vivrait donc cette fin de marché de manière très tranquille à moins d’un changement imprévu dans les dernières heures. Celui-ci pourrait venir de Premier League si des clubs comme Manchester United ou Chelsea proposaient une belle offre. Le joueur souhaitait partir seulement vers un grand club comme la Juve ou les deux derniers cités.

Le départ attendu de Pierre-Emerick Aubameyang et le transfert de Abde devrait le positionner au sixième rang dans la hiérarchie des attaquants. Cette position convient à Xavi qui souhaitait doubler les trois postes offensifs. Ce qui est le cas avec Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Raphinha, Ansu Fati, Ferran Torres et Depay. Ce dernier sera intégré à la rotation et sa polyvalence lui permet d’espérer un temps de jeu correct.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le Barça devrait encore s’activer sur le marché dans les dernières heures, notamment au poste de latéral droit. En cas d’échec de la piste menant au Belge Thomas Meunier, Hector Bellerin intéresse les dirigeants catalans. Selon les informations de RMC Sport, ces derniers se sont aussi récemment penchés sur le défenseur malien du Stade Rennais, Hamari Traoré.