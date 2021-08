Mercato: le Losc officialise l'arrivée de son nouveau gardien

En conférence de presse ce jeudi, à deux jours d'un déplacement à Saint-Etienne en Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a confirmé la signature du grand portier croate Ivo Grbic. L'Atlético de Madrid a accepté de le prêter.

Lille tient son gardien. En quête d’un successeur à Mike Maignan, parti du côté de l’AC Milan, le champion de France a officialisé ce jeudi le recrutement du Croate Ivo Grbic (25 ans). Il arrive dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance de l’Atlético, où il était la doublure de l’intouchable Jan Oblak la saison dernière. Abonné au banc de touche, il n’a pu disputer qu’une seule rencontre, en Coupe du Roi, et vient donc dans le Nord pour retrouver du temps de jeu. Jocelyn Gourvennec en fera son titulaire devant Léo Jardim. Convaincant lors du Trophée des champions face au PSG (1-0), le Brésilien (26 ans) vient d’encaisser sept buts en deux rencontres de championnat (3-3 à Metz et déroute 4-0 contre Nice). Sans être le premier responsable de ces deux contre-performances, l’ancien gardien de Rio Ave n’a pas dégagé une grande sérénité.

"Il a de la personnalité et est bon au pied"

De quoi pousser ses dirigeants à accélérer sur le dossier du gardien de but. "C’est un joueur suivi depuis longtemps, qui a la particularité d’avoir fait une saison avec un apprentissage à vitesse grand V à l’Atlético, a expliqué Jocelyn Gourvennec en conféfence de presse. Il a participé à la saison extraordinaire de l’Atlético (champion d'Espagne), en étant doublure d’un des meilleurs gardiens du monde qui est constant et qui joue tout le temps. Il a eu peu de temps de jeu mais il a envie de jouer. L’Atlético souhaitait le garder mais lui a la volonté de plus jouer. Il a de la personnalité, de l’envergure (1m95). Il est dynamique malgré sa grande taille. On retrouve ces profils dans beaucoup de sports. Il est bon au pied et dans le commandement, avec une bonne lecture du jeu. Il a beaucoup de qualités." Le nouvel entraîneur lillois est en revanche resté plus flou concernant l’avenir de Jardim.

"On a dit à Léo qu’un gardien allait arriver. La concurrence fait partie de leur métier. A chacun d’exister dans la concurrence", a-t-il commenté. Reste à savoir maintenant si le contrat de Grbic sera homologué à temps par la Ligue pour que Gourvennec puisse le faire débuter à Saint-Etienne, samedi, à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1, ou s'il devra faire confiance à Jardim pour ce déplacement.