Trophée des champions: la dédicace très classe de Gourvennec à Galtier après le titre de Lille

Le LOSC a remporté le Trophée des champions face au PSG, ce dimanche à Tel-Aviv (1-0). L’occasion pour Jocelyn Gourvennec, titré pour son premier match sur le banc lillois, de saluer son prédécesseur Christophe Galtier, parti à Nice.

Une soirée en tous points réussie. Pour sa première officielle sur le banc du Losc, Jocelyn Gourvennec a remporté le Trophée des champions, ce dimanche à Tel-Aviv. Son équipe a pris le meilleur sur un PSG expérimental grâce à une frappe surpuissante de Xeka avant la mi-temps (1-0). L’occasion pour le coach breton de remporter le deuxième titre de sa carrière, après la Coupe de France 2014 (avec Guingamp). Et de débuter de la meilleure manière son aventure sur le banc des Dogues.

"C'est le titre qui compte dans un trophée comme ça, a réagi le technicien de 49 ans sur Amazon Prime Video. On a fait une très bonne première période, on a souffert en deuxième face à la qualité du PSG. Mais les joueurs sont habitués à parfois subir, ils sont bons dans ce domaine, on a été solides."

"C’est aussi un peu son titre"

Très fair-play, Gourvenne (intronisé le mois dernier) a tenu à associer son prédécesseur à cette victoire de Lille: "Ce n'est pas facile de prendre la suite de Christophe Galtier (parti à Nice, ndlr) et je partage ce titre avec lui. Il a fait un travail remarquable avec son staff, c'est aussi un peu son titre. C'est bien de commencer sur un titre, le groupe n'a pas beaucoup bougé, il y a une force collective dans cette équipe, c'est ce qui a fait sa force la saison dernière."

Reste maintenant à le confirmer sur la durée. Après avoir célébré ce Trophée des champions soulevé par José Fonte dans la capitale d’Israël, les joueurs du Losc ont rendez-vous à Metz, dimanche prochain, lors de la première journée de Ligue 1 (17h). Pour entamer la défense de leur titre de champion.