Mercato: le Lyonnais Maxwel Cornet dans le viseur du Hertha Berlin

Le Hertha Berlin s'intéresse à l'international ivoirien Maxwel Cornet, sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2023. Les dirigeants lyonnais réclament 15 millions d'euros pour le latéral gauche de 24 ans, là où le club berlinois est prêt à mettre 8 millions.

Après Lucas Tousart, le Hertha Berlin va-t-il s'offrir un nouveau joueur de l'OL? Possible, étant donné que Maxwel Cornet est ciblé par le club allemand et que des discussions entre les différentes parties ont déjà commencé.

En janvier 2020, Lucas Tousart était vendu 25 millions d'euros au Hertha Berlin. Prêté six mois pour finir la saison à l'OL, le milieu s'était envolé à l'été vers son nouveau club. Concernant Maxwel Cornet, les dirigeants de l'OL en réclament aujourd'hui 15 millions d'euros, là où le Hertha est disposé à mettre 8 millions d'euros.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Maxwel Cornet a été repositionné en tant que latéral gauche, lui l'ancien ailier qui peut toujours dépanner à son poste d'origine. A ce jour, le Hertha Berlin n'a pas encore formulé d'offre ferme pour l'international ivoirien de 24 ans. Pour rappel, Cornet est arrivé à l'OL en janvier 2015, en provenance du FC Metz contre 400.000 euros.

Melvin Bard déjà vendu au poste de latéral gauche

Ce mardi, Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à réagir sur Twitter à un article évoquant le timide mercato rhodanien. "Non, l'OL n'attend pas de vendre pour recruter, a assuré le président lyonnais. L'OL n'a pas de besoin spécifique à cet instant et dispose d'un groupe de qualité: avec une Académie au top, des retours de prêts, et déjà deux arrivées!"

Au poste de latéral gauche, Melvin Bard (20 ans) a déjà été vendu ces derniers jours à l'OGC Nice, pour un montant de 3 millions d'euros. Avec le départ de Rudi Garcia et l'arrivée sur le banc du Néerlandais Peter Bosz, c'est en tout cas une nouvelle ère qui s'ouvre à l'OL.