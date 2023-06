Mercato: le patron du Bayern aimerait conserver Lucas Hernandez, pisté par le PSG

Le président du Bayern Munich Herbert Hainer a laissé entendre qu'un départ de Lucas Hernandez au PSG était dans les tuyaux, sans préciser si le transfert était en bonne voie.

Lucas Hernandez a fait savoir au Bayern Munich qu’il ne souhaitait pas aller jusqu’au bout de son contrat, qui court pour l’instant jusqu’en 2024. Le champion du monde avait entre ses mains une offre de prolongation jusqu’en 2027, qu’il semblait disposé à accepter au printemps, selon ce qu’en disait alors la presse allemande. Mais la donne a changé depuis, et le frère de Théo ressent désormais le besoin de s’en aller. Pisté par le PSG, Lucas Hernandez souhaite rejoindre le club de la capitale, selon nos informations.

De retour à l'entraînement début avril

"J'ai entendu dire que le PSG le courtisait", a indiqué le président du Bayern Munich Herbert Hainer, interrogé par Sky Sports. "Nous aimerions le garder chez nous, nous verrons ce que le mercato estival nous réserve", a-t-il complété. "Hernandez est un joueur très intéressant pour nous, car en plus de ses qualités de footballeur, il a un énorme cœur, un cœur de combattant", a conclu le patron du club.

Cette mentalité correspond justement à ce que la direction sportive du PSG souhaite impulser pour la saison prochaine, raison pour laquelle elle a jeté son dévolu sur l’ancien défenseur de l’Atlético. Lucas Hernandez n’a plus joué avec le Bayern Munich depuis sa grave blessure au genou contractée lors du premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde. Non convoqué pour affronter Gibraltar et la Grèce dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Lucas Hernandez a repris l’entraînement avec le ballon début avril.

Le transfert de Lucas Hernandez pourrait s'accélérer dans les prochaines heures, alors que l'arrivée de Kim Min Jae se précise en Bavière. Le défenseur central coréen du Napoli était ciblée par le Paris Saint-Germain qui a fini par renoncer à cette piste en raison du prix exigé par le club italien.