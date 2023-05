Mercato: le père de Messi privilégierait un départ en Arabie saoudite

Selon la télévision catalane Betevé, la signature de Leo Messi au Barça serait "presque exclue". Si le désir de Messi est, selon nos informations, de retourner au FC Barcelone, le père et représentant du footballeur, Jorge Messi, serait beaucoup plus séduit par l'offre colossale qui leur est parvenue d'Arabie saoudite.

Sous quelles couleurs évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Alors que le divorce avec le Paris Saint-Germain est d’ores et déjà acté, l’attaquant argentin, libre à la fin de la saison, a trois options sur la table: le FC Barcelone, l’Arabie saoudite ou les Etats-Unis.

Comme révélé par RMC Sport au début du mois de mai, le septuple Ballon d’or a fait du FC Barcelone sa priorité et est même prêt à diviser son salaire par trois pour aider le club catalan à boucler son retour. Mais le Barça n’est pas l'option privilégiée par son père et représentant.

Messi ne voudrait pas aller contre la volonté de son père

Selon la télévision catalane Betevé , Jorge Messi serait beaucoup plus séduit par l'offre colossale proposée par l’Arabie saoudite. Un détail ? Pas vraiment, car le média local assure que "les enjeux économiques imposés par Jorge Messi prendront le pas sur l'envie purement sportive et sentimentale du footballeur argentin". L'actuel joueur du PSG ne voudrait pas aller contre la volonté de son père, à qui il voue un respect absolu.

L’Arabie saoudite fait le forcing depuis plusieurs mois pour attirer le joueur de 35 ans. Un contrat a été mis sur la table par Al-Hilal. Il porte sur deux saisons et une rémunération de 500 millions d’euros, auxquels il faut ajouter de nombreuses primes. Selon les différentes sources, cette somme englobe les deux années de contrat, tandis que d’autres affirment que le meilleur passeur du championnat de France va toucher cette somme chaque année. Quoi qu'il en soit, ce chiffre promet d'être stratosphérique et faire de Messi plus qu’un joueur de foot puisqu’il deviendrait la vitrine du championnat saoudien a travers le monde.