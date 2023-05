Mercato: le rapport secret du Barça pour la signature de Messi

Le quotidien Sport dévoilait dimanche soir le résultat d'une étude financière qu'aurait réalisée le FC Barcelone, afin de connaître la faisabilité mais aussi l'impact financier d'un éventuel retour de Lionel Messi. Les résultats de cette étude interne seraient extrêmement positifs.

Tous les feux au vert pour le retour de l'enfant prodige. Le FC Barcelone aurait réalisé une étude économique afin de connaître l'impact qu'aurait la signature de Lionel Messi sur le club. Le résultat de cette étude interne, dévoilé dimanche par le quotidien espagnol Sport, aurait surpris positivement les responsables du Barça.

Le rapport considèrerait que le club y emmagasinerait 230 millions d'euros de revenus supplémentaires, répartis comme suit: 150 millions de plus en sponsors que rapporterait la "Pulga", et 80 millions en plus dans les caisses via la billetterie - quand bien même le Barça disputera ses matches à domicile en 2023-24 dans le plus modeste stade Lluís-Companys, l'enceinte olympique à Montjuic, pour permettre la rénovation du Camp Nou.

Un salaire hypothétique de 25 millions d'euros bruts

Barcelone comptabiliserait plus largement le bénéfice net que la venue de Lionel Messi rapporterait au club en tenant compte de son salaire hypothétique - environ 25 millions d'euros bruts par an. L'étude indique ainsi que Barcelone gagnerait dans l'opération 100 millions d'euros nets. D'autant que l'Argentin de 35 ans, rappelons-le, débarquerait libre.

Au-delà de l'intérêt sportif d'un retour de l'actuel joueur du Paris Saint-Germain, ses bienfaits financiers seraient donc nombreux. L'Inter Miami aux Etats-Unis et l'Arabie saoudite seraient également sur les rangs pour faire signer Messi, dont la venue dans ces deux pays constituerait également un boost financier immédiat et non négligeable.