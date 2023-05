Mercato: le Barça va devoir patienter pour valider son plan de faisabilité, le dossier Messi en pause

La Liga, qui est en charge d'examiner le plan de faisabilité du Barça - c'est-à-dire d'évaluer les ressources en trésorerie du club catalan - va prendre entre une à deux semaines supplémentaires pour examiner celui-ci. Le mercato estival des Blaugranas, conditionné à cet aval de la Liga, va donc rester en pause, tout comme le dossier Messi.

C'est une nouvelle qui ne va pas ravir les fans des Blaugranas tout comme le board du club catalan. Alors que le Barça a soumis son plan de faisabilité à la Liga, celui-ci est en train d'être examiné mais l'instance a informé les champions d'Espagne qu'elle aurait besoin d'un délai supplémentaire d'une à deux semaines pour l'étudier. Une information confirmée par la presse espagnole.

Une à deux semaines de délai demandée par la Liga

L'aval de la Liga quant à ce plan est décisif pour le Barça, car c'est lui qui va conditionner, notamment, le prochain mercato du club. En proie à des problèmes de trésorerie, les Catalans ont tenté de mettre de l'ordre en interne pour soumettre un plan plus en accord avec ce que souhaite l'association qui régit le foot espagnol. Présenté fin avril, il comprend notamment les prévisions de son compte d'exploitation pour le reste de la saison et de la saison suivante. Le Barça doit également composer avec un impératif de présenter des bénéfices lors des deux prochains exercices.

Le dossier Messi dans l'attente

Du côté du Camp Nou, on tire la grimace car ces jours d'attente empêchent de réviser le plan du club catalan, afin qu'il soit plus susceptible d'être approuvé. Le contexte économique met donc en standby tout mouvement pour plusieurs gros noms cités au Barça cet été (Gündogan, Kimmich...), en même temps qu'il bloque plusieurs départs de joueurs. Surtout, il freine le retour potentiel de Lionel Messi dans "son" jardin. En fin de contrat avec le PSG en juin, l'Argentin est suivi de très près par son ancienne équipe et dirigeants comme coach ne cachent pas leur volonté de voir le septuple Ballon d'or revenir au bercail. Reste, pour cela, à attendre encore un peu et faire en sorte que ce plan de faisabilité soit bel et bien accepté par la Liga.