Mercato: le petit plus qui a poussé Matic à signer à Rennes

Recruté par Rennes lors du mercato estival, Nemanja Matic aurait choisi de signer en Ligue 1 afin de préparer sa future reconversion dans le football.

Qui a dit que la France n’était plus attractive pour les grands noms du football. Valeur sûre en Europe et soldat de José Mourinho, Nemanja Matic a décidé de quitter la Serie A pour signer au Stade Rennais lors du mercato estival. Loin de son mentor lusitanien, le milieu serbe va découvrir un nouveau championnat. Et la découverte de la Ligue 1 a joué un rôle crucial dans son choix selon les informations révélées ce mercredi par le site du journal Ouest-France.

A un an de la fin de son contrat avec la Roma, le vétéran serbe s’est engagé pour deux saisons avec le club breton. Une arrivée qui montre les ambitions de Rennes malgré ce recrutement surprise. "Beaucoup ont même été surpris que cela se fasse", a même expliqué Laurent Schmitt, agent de joueur, et utilisé comme intermédiaire dans cette opération.

Schmitt: "Découvrir un nouveau championnat"

Homme-clé de l’AS Rome lors du parcours jusqu’en finale de Ligue Europa, Nemanja Mati pense déjà à son après-carrière. Du haut de ses 35 ans, le Serbe envisage une reconversion comme entraîneur. Outre le discours de Bruno Genesio, l’ancien de Chelsea et Manchester United a été convaincu par la possibilité de se forger une nouvelle expérience en Europe.

Après la Serbie et la Slovaquie au début de sa carrière, l’expérimenté milieu rennais a ensuite évolué en Angleterre, aux Pays-Bas, au Portugal en Italie. Place désormais à la France où la Ligue 1 lui tend les bras.

"Il veut aussi devenir entraîneur, il souhaitait donc avoir une expérience en France pour découvrir un nouveau championnat, a enchaîné Laurent Schmitt qui s’est chargé d’arrondir les angles entre Rennes et l’agent de Matic. Apprendre à gérer des joueurs français."

C’est simple, parmi les sept principaux championnats européens, Nemanja Matic n’a simplement pas joué en Liga et en Bundesliga. Pour le reste, il a multiplié les expériences et les voyages.