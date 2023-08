Rennes: Genesio affiche sa "confiance" pour la signature de Matic

Bruno Genesio a fait preuve de beaucoup d'optimisme sur le dossier Nemanja Matic ce vendredi face à la presse. L'entraîneur de Rennes a sous-entendu qu'un accord était proche entre le club breton et l'AS Rome pour l'arrivée du milieu serbe lors du mercato estival.

Quatrième de Ligue 1 la saison passée, Rennes attaque la campagne 2023-2024 avec de grosses ambitions. Afin de se donner les moyens de briller en championnat, le club breton pourrait rapidement accueillir Nemanja Matic lors du mercato après avoir déjà enrôlé Ludovic Blas et Enzo Le Fée cet été. Face à la presse à deux jours du match de reprise contre Metz, Bruno Genesio s'est montré très optimiste.

"L’arrivée de Matic? Oui j’ai confiance en mes dirigeants qui travaillent sur le dossier, âprement et durement. J’ai confiance mais vous savez, tant que rien n’est officiel et acté, on ne peut pas s’avancer, a estimé le techncien rennais ce vendredi. J’ai confiance en mes dirigeants et je leur ai dit, j’ai confiance dans le joueur et dans le club où il évolue. Mais je ne peux pas en dire plus."

Genesio dévoile ce qui lui a plu chez Matic

Chouchou de José Mourinho depuis tant d'années à Chelsea, Manchester United et désormais à l'AS Rome, le milileu serbe de 35 ans sort encore d'une saison à 50 apparitions toutes compétitions confondues avec la formation italienne. Un joueur d'expérience dont Bruno Genesio a tant besoin pour encadrer ses jeunes prometteurs à Rennes.

"C’est un profil de joueur que l’on a ciblé très tôt l’année dernière, a encore enchaîné l'entraîneur du Stade Rennais au sujet de Nemanja Matic. Quand je parle d’un profil de joueur, je parle d’expérience et de densité athlétique ou de qualité technique. Il rentre dans ce que l’on avait identifié. Il y en a d’autres aussi."

Genesio s'attend à plusieurs départs majeurs

Du côté des départs, Rennes pourrait perdre Lovro Majer, Jérémy Doku ou encore Birger Meling. Bruno Genesio l'a lui-même reconnu ce vendredi à deux jours de la première journée de Ligue 1 contre Metz au Roazhon Park. Si Manchester City cible l'ailier belge pour compenser le départ de Riyad Mahrez, le meneur de jeu croate est annoncé avec insistance à Wolfsburg qui a dégainé une offre autour de 30 millions d'euros.

"On s'attend à tout jusqu'au 1er septembre. On s'attend à tout, à avoir des joueurs qui nous quittent. Mais pour l'instant ils sont là et sont sous contrat avec Rennes. Il y a Lovro, il y a Jérémy, et Birger qui risque de jouer son dernier match dimanche. On s'attend à tout mais on est prêts à tout. On a anticipé tout cela donc on est sereins. Et puis cela fait partie de la vie d'un club et de cette période que de rencontrer ce genre de situations."

Et Bruno Genesio de conclure quand on lui demande s'il souhaite les conserver: "Moi j'ai envie de garder tous les bons joueurs. Après il y a les désirs des uns et des autres et il faut composer avec cela. Il y a aussi un équilibre à prendre en compte pour le groupe en même temps que les désirs des joueurs. C'est pour cela que les décisions ne sont pas si binaires."