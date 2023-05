Mercato: le PSG accélère pour Ugarte, le milieu de terrain du Sporting

Selon des informations de la presse portugaise confirmées par RMC Sport, le PSG est tombé d’accord avec Manuel Ugarte (22 ans), milieu de terrain du Sporting Lisbonne.

Le PSG avance sur son mercato. Selon des informations de la presse portugaise confirmées par RMC Sport, Paris est en bonne voie pour recruter Manuel Ugarte (22 ans), milieu de terrain du Sporting Lisbonne. Le club a déjà trouvé un accord avec l'international uruguayen (8 sélections). Après avoir négocié l'indemnité de transfert avec le Sporting, le PSG devrait finalement lever la clause libératoire. Celle-ci serait estimée à 60 millions d'euros par certains médias portugais.

Un milieu plus défensif que Vitinha

Le joueur a rejoint le Portugal en janvier 2021 en provenance de son club formateur du CA Fénix. Il a d’abord signé à Famalicao avant de s’engager six mois plus tard avec le Sporting contre plus de dix millions d’euros. Ugarte affiche un profil de milieu un peu plus défensif que Vitinha (arrivé à Paris la saison dernière depuis Porto). Jeune et solide, il correspond à la volonté du club de densifier ce poste juste devant la défense parisienne.

A près de deux semaines de l’ouverture du marché d’été (le 10 juin en Ligue 1), le club de la capitale avance ses pions. Il s’active aussi en défense puisque des discussions ont été engagées avec Lucas Hernandez (27 ans), défenseur du Bayern Munich. Des sources ont confirmé à RMC Sport que le champion du monde 2018 avec la France était bien "une cible" du club de la capitale. Le joueur aurait même gelé les discussions avec le club bavarois au sujet d’une prolongation de contrat, qui court actuellement jusqu’en 2024.

Paris s’apprête à vivre un été mouvementé au sein de son effectif entre l’incertitude qui règne sur l’avenir de l’entraîneur Christophe Galtier, la fin de contrat de Lionel Messi ou l’idée d’un potentiel départ de Neymar. Mais cela n’empêche pas les dirigeants de dessiner les contours de l’effectif de la prochaine saison alors que le PSG pourrait être sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire, samedi à Strasbourg (21h). Record absolu.