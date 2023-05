Mercato: le PSG a engagé des discussions pour Lucas Hernandez

Le PSG a engagé des discussions pour tenter de recruter Lucas Hernandez (27 ans), défenseur du Bayern Munich. Le joueur aurait même gelé les discussions pour une prolongation avec le club bavarois, selon la presse allemande.

Un champion du monde dans le viseur du PSG. Paris a engagé des discussions pour tenter de recruter Lucas Hernandez (27 ans), défenseur du Bayern Munich. Des sources contactées par RMC Sport confirment que l’international français (33 sélections) est bien une "cible" du club de la capitale qui compte renforcer sa défense cet été. Selon le média allemand Sport1, le joueur aurait même gelé les discussions avec le Bayern Munich pour une prolongation en raison de l’intérêt parisien à son égard.

Un club espagnol et un club anglais seraient aussi sur le coup

Arrivé en Bavière en 2019 contre 80 millions d’euros en provenance de l’Atlético de Madrid, Hernandez est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Bayern. Selon Sport1, le joueur n’a pas encore pris sa décision sur son avenir et serait aussi dans le viseur de deux clubs, un espagnol et un anglais.

Mardi, il a repris l’entraînement collectif six mois après sa grave blessure contractée lors de la Coupe du monde 2022. Hernandez avait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du match d’ouverture face à l’Australie (4-1) le contraignant à déclarer forfait pour la suite de la compétition et à faire une croix sur la saison du Bayern. Des proches du joueur auraient confié à Sport1 que la question de son avenir aurait été scellée bien plus tôt si le club lui avait proposé une prolongation au moment de sa blessure. Le Bayern a longtemps affiché sa confiance sur la conclusion d'un nouveau bail mais les intérêts croissants de clubs rivaux auraient changé la donne même si Thomas Tuchel espère que le Français restera.

Avant sa grave blessure en novembre, Hernandez avait déjà manqué plusieurs semaines de compétition en septembre et octobre en raison d’une déchirure musculaire. Avec ces absences cumulées, il a seulement disputé onze matchs cette saison avec le Bayern. Mardi, il n’a pas caché son soulagement d’avoir enfin retrouvé les terrains d’entraînement, juste avant le dernier match de la saison de son équipe, samedi à Cologne, qu’il suivra depuis les tribunes.

"Aujourd'hui a été une journée très importante après cinq mois et demi de blessure, a-t-il déclaré sur le site du club. C'est très émouvant de revenir dans l'équipe après une longue blessure. Le sentiment d'être à nouveau avec tout le monde est incroyable. Je m'entraîne tous les jours cette semaine. Tout le monde était content que je sois de retour."