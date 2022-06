Mercato: le PSG aurait entamé des discussions avec Lens pour Fofana

Selon une information de L'Equipe, le PSG et Lens ont commencé à échanger au sujet d'un potentiel transfert de Seko Fofana, auteur d'une grosse saison dans le Nord. Les Sang et Or attendraient au moins 30 millions d'euros pour leur milieu de terrain.

C’est un milieu moderne. Performant à la récupération, doté d’un gros volume de jeu et efficace dans le dernier geste. Un véritable "box-to-box" au profil athlétique, capable de répéter les efforts, de dicter le tempo et de porter le ballon jusque dans la surface adverse. A 27 ans, Seko Fofana a encore passé un cap cette saison.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Auteur de dix buts en 41 matchs joués toutes compétitions confondues, le capitaine du RC Lens s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France, au point de taper dans l’œil du PSG. Début juin, Le Parisien évoquait l’intérêt du club de la capitale pour l’ancien joueur de Manchester City.

Lens espère 30 à 40 millions d'euros

Ce jeudi, L’Equipe va plus loin. Selon le quotidien, des discussions ont démarré entre les dirigeants parisiens et leurs homologues lensois au sujet de l’international ivoirien, qui ferait partie d’une liste de cinq renforts potentiels au milieu établie par le nouveau conseiller sportif Luis Campos, aux côtés notamment du Portugais Vitinha (FC Porto).

Aucune offre n’aurait toutefois été transmise par le champion de France, alors que les Sang et Or réclameraient entre 30 et 40 millions d’euros pour leur joueur, également courtisé par Newcastle et Arsenal. L'Equipe précise qu'une arrivée de Fofana à Paris serait vue d'un bon œil par Kylian Mbappé et son père Wilfrid.