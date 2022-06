PSG: Castellazzi, ancien adjoint de Leonardo, va devenir directeur sportif de la section féminine

Contrairement à Leonardo, limogé à l'issue de la saison, Angelo Castellazzi reste au PSG. Celui qui était l'ancien adjoint du Brésilien va être nommé directeur sportif de la section féminine.

A Paris, les grandes manœuvres se poursuivent. Ancien collaborateur de Leonardo, dont il était l’œil au quotidien, Angelo Castellazzi va devenir directeur sportif de la section féminine du club de la capitale. L'Italien sera épaulé par Sabrina Delannoy. L’ex-défenseure du PSG et des Bleues occupera le rôle de coordinatrice sportive.

>> Les infos mercato en direct

Nasser Al-Khelaïfi a donc décidé de conserver Castellazzi et de lui maintenir sa confiance malgré le départ de Leonardo. Le limogeage du dirigeant brésilien a eu lieu à la fin de la saison, en même temps que la prolongation du contrat de Kylian Mbappé. Le PSG, revigoré par l’engagement de sa star, cherche un second souffle à son projet sportif.

Qui entraînera les féminines ?

Il s’agissait du deuxième passage comme directeur sportif de Leonardo, qui avait déjà occupé ces fonctions entre 2011 et 2013. Parti dans la plus grande discrétion, il a été remplacé par Luis Campos, nommé pour s'occuper "de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle", avec le titre de conseiller football.

Reste à connaître les noms des entraîneurs des sections masculine et féminine pour la saison prochaine. Chez les filles, Didier Ollé-Nicolle a été suspendu le 24 mai après des accusations de comportement inapproprié avec une jeune joueuse. Chez les garçons, Christophe Galtier a trouvé un accord avec les dirigeants parisiens pour un contrat de deux ans afin de remplacer Mauricio Pochettino.