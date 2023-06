Mercato: le PSG en négociations avancées avec Luis Enrique

Comme annoncé par L'Equipe, et confirmé par RMC Sport, Luis Enrique est en négociations avancées avec le PSG pour succéder à Christophe Galtier. Le technicien espagnol de 53 ans pourrait retrouver un poste six mois après son éviction de la sélection espagnole.

Luis Enrique, la piste prioritaire du PSG. Après l’échec des discussions avec Julian Nagelsmann, le club parisien se rapproche du technicien de 53 ans, remercié de la sélection espagnole à l’issue de la dernière Coupe du monde. Comme rapporté par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, les négociations entre les deux parties sont avancées. Les deux camps discutent mais l’arrivée de l’Espagnol n’est toutefois pas encore finalisée.

>> Les infos mercato EN DIRECT

L'entraîneur de la remontada

La dernière expérience en club de Luis Enrique date de son passage au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Il était d’ailleurs sur le banc catalan lors de l’épisode de la remontada en mars 2017. Six ans plus tard, l'ancien coach du Barça pourrait prendre la suite de Christophe Galtier.

Si piste Luis Enrique a été initiée par Doha, Luis Campos, le conseiller football du club parisien, pousse également en faveur de l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Aucune officialisation ne devrait être annoncée ce dimanche, selon nos informations.

Pour l'heure, le PSG n'a pas encore confirmé le départ de Christophe Galtier, qui disposait d'un contrat jusqu'en juin 2024 avec le club parisien.

Sergio Conceiçao et Marcelo Gallardo, lié ces derniers jours à une possible arrivée à l'OM, étaient en concurrence avec Luis Enrique. Le technicien espagnol, qui a déjà dirigé Neymar au FC Barcelone, avait pris la tête de sa sélection nationale après la Coupe du monde 2018 pour un bilan d'une finale en Ligue des nations (2021), perdue face à la France, une demi-finale à l'Euro (2021) et une élimination dès les huitièmes de finale du Mondial 2022.