Mercato: cité au PSG, Luis Enrique ne pense qu’à la Premier League selon De Laurentiis

Le président de Naples a discuté avec l’ancien entraîneur du Barça pour lui proposer de reprendre le poste laissé vacant par Luciano Spalletti. Mais le technicien espagnol a repoussé la main tendue du Napoli, préférant se tourner vers la Premier League, selon De Laurentiis.

Sitôt le départ de Luciano Spalletti officialisé, les premières rumeurs concernant son successeur ont commencé à circuler, obligeant le président du Napoli Aurelio De Laurentiis à démentir l’une d’entre elles, s'agissant de Luis Enrique. Le technicien espagnol, vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec le FC Barcelone, était annoncé comme le favori à Naples. Il figurerait également en bonne place sur la liste des entraîneurs choisis par le PSG pour succéder à Christophe Galtier, selon les informations du Parisien.

"Luis Enrique est le meilleur entraîneur, nous avons discuté, mais je peux vous dire qu'il a en tête des clubs de Premier League, nous sommes en concurrence avec des championnats plus attractifs que le nôtre, a expliqué de son côté Aurelio De Laurentiis à la Rai. La nourriture n'est pas aussi bonne qu'ici, mais.... Nous sommes en train d'évaluer les entraîneurs pour le 4-3-3 et je choisirai le meilleur pour continuer le cycle." Chelsea ayant officialisé le recrutement de Mauricio Pochettino, le seul banc d’envergure restant est celui de Tottenham. Ryan Mason occupe le poste, mais le club ne compte pas sur lui pour la suite et sonde le marché pour trouver un successeur à Antonio Conte.

Motta, Mourinho et Xabi Alonso dans la short-list du PSG

Cette sortie du président napolitain jette en tout cas un coup de froid aux rumeurs qui liaient Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain a trois noms en tête pour remplacer Christophe Galtier, en instance de départ: José Mourinho, Thiago Motta et Xabi Alonso, apparu plus récemment. Mais pour ce dernier, comme pour les deux précédents, l’attirer ne sera pas une mince affaire. Parmi les favoris de Luis Campos, qui sera toujours en charge du sportif la saison prochaine, José Mourinho conserve une place de choix, mais Thiago Motta demeure lui aussi un candidat crédible, d’autant plus qu’il est tenu en haute estime par le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi.