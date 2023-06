Mercato: Nagelsmann ne devrait pas venir au PSG

Cité comme le grand favori pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG, Julian Nagelsmann ne devrait finalement pas venir, selon les informations de L’Equipe.

C'est acté, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine, même si rien n’a été annoncé officiellement. Comme expliqué par RMC Sport, son licenciement va coûter quelques millions à Paris. Sous contrat jusqu’en juin 2024, celui qui vient de remporter son deuxième titre de champion de France, après celui gagné avec Lille en 2021, pourrait prétendre à environ 7,2 millions d’euros.

Alors qui pour le remplacer ? Présenté comme le grand favori pour reprendre le poste, Julian Nagelsmann (35 ans) ne devrait finalement pas venir, selon les informations de L’Equipe. Le club de la capitale l’a confirmé au quotidien vendredi soir. Les deux camps auraient acté le fait qu’ils ne travailleraient pas ensemble. La piste menant à l’ancien entraîneur du Bayern Munich serait donc refermée. Paris aurait pu être refroidi par ses méthodes de management.

Toujours pas de successeur à Galtier

Deux semaines après la fin de la saison, les dirigeants parisiens sont donc toujours en quête d'un nouveau coach. Les noms de Luis Enrique, Xabi Alonso et Thiago Motta sont toujours évoqués. Le premier, ancien chef d'orchestre du Barça et de la sélection espagnole, présente l'avantage d'être libre. Xavi Alonso, lui, est aujourd'hui en poste du côté du Bayer Leverkusen après être passé par les bancs des équipes de jeunes du Real Madrid et de la réserve de la Real Sociedad. Son style de jeu et ses résultats parlent pour lui, comme l'indiquait RMC Sport fin mai.

Quant à Thiago Motta, il est apprécié à Doha, où certains pensent qu’il entraînera le PSG un jour. Ancien milieu de terrain du club, l’Italien est tenu en haute estime par le président Nasser Al-Khelaïfi. Mais est-il taillé pour ce projet ? La question revient à chaque fois pour l'actuel coach de Bologne.