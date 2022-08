Mercato: le PSG en négociations avancées pour le milieu de Naples Fabian Ruiz, une surprise de Campos

Comme indiqué par la presse italienne et confirmé ce dimanche par RMC Sport, le Paris Saint-Germain discute actuellement pour tenter de recruter le milieu de terrain espagnol de Naples, Fabian Ruiz.

Encore un renfort au milieu de terrain pour le PSG ? Après Vitinha et Renato Sanches, le club de la capitale tente de recruter le joueur de Naples Fabian Ruiz. Comme révélé par les médias italiens et confirmé dimanche par RMC Sport, la direction parisienne est à l'oeuvre dans ce dossier. Les discussions sont avancées pour le joueur de 26 ans dont le contrat expire en 2023.

>> Le mercato en direct

Naples veut 30 millions

Le joueur, formé et révélé au Betis, est particulièrement apprécié par Luis Campos, qui le suit depuis longtemps. Avec sa taille (il mesure 1,89m) et son adresse dans le jeu aérien, il propose un profil différent de la plupart des milieux parisiens actuels.

Naples réclamerait 30 millions d'euros pour son milieu de terrain. Paris souhaite devancer les clubs qui le voudront libre l'été prochain. Mais il doit déjà composer avec une forte concurrence dès cet été. Deux autres clubs sont aussi dans la course. Reste que les positions entre le PSG et Fabian Ruiz se sont rapprochées cette semaine, même si le club parisien et le joueur n’ont pas encore trouvé d’accord.