Mercato: Lille passe à l'attaque pour Ludovic Blas

Selon Fabrizio Romano, le LOSC a entamé des négociations avec le FC Nantes pour le transfert du milieu offensif Ludovic Blas. Le joueur de 24 ans serait tenté par cette perspective, lui qui est désiré par Paulo Fonseca.

Buteur lors de la finale de Coupe de France face à l'OGC Nice, Ludovic Blas a offert un titre au FC Nantes. Le milieu offensif de 24 ans reprendra la saison ce dimanche, avec le Trophée des champions face au PSG, qui a remporté la Ligue 1. Mais l'affiche pourrait être l'un des derniers matchs de Blas avec les Canaris.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Lille s'intéresse à Ludovic Blas, qui est sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2024. Des premières négociations auraient eu lieu alors que Paulo Fonseca, qui a remplacé Jocelyn Gourvennec sur le banc des Dogues, aimerait un nouveau renfort tricolore.

Le LOSC s'est déjà renforcé dans le secteur offensif

Ludovic Blas serait intéressé par cette nouvelle opportunité mais il va falloir d'abord que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. L'ancien joueur de Guingamp s'était engagé à Nantes à l'été 2019, pour un contrat de cinq ans contre huit millions d'euros. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il est désormais évalué au double de cette somme.

En 108 matchs disputés avec Nantes, Ludovic Blas a marqué 33 buts. Mais il a surtout changé de statut depuis qu'il a retrouvé Antoine Kombouaré, même si la première expérience entre les deux hommes à Guingamp n'avait pas été des plus concluantes. "Je venais de gagner l’Euro U19 et je voulais exploser directement. Me mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues par le coach alors que c’était pour mon bien, je ne l’ai pas accepté", était revenu des années après Blas.

De son côté, le LOSC s'est déjà renforcé cet été avec les arrivées de Mohamed Bayo ou Rémy Cabella notamment. Dixième de la dernière saison de Ligue 1, Lille ne disputera néanmoins aucune compétition européenne cette saison, contrairement à Nantes, qualifié en Ligue Europa.