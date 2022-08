PSG: un album de rap en préparation avec Vegedream, Koba LaD ou DA Uzi

Le label REC 118 a publié ce mardi un communiqué afin d’officialiser l’arrivée d’un album multi-artistes en partenariat avec le PSG et plusieurs rappeurs connus comme Vegedream, Koba LaD, Leto ou encore Naza et Hornet La Frappe.

A l’image de l’OM, qui a lancé son label OM Records voilà près de deux ans, le PSG se lance aussi dans le rap game. Et non, il n’est pas question d’un son signé par Jesé Rodriguez mais bien d’un album réunissant plusieurs artistes de renom dans un projet porté par le club francilien.

Ce mardi, le label REC 118 a ainsi publié un communiqué pour annoncer la sortie prochaine de l’album "Ici c’est Paris" né du travail de 14 artistes et du PSG. "A l’occasion du 10e titre de champion, le club parisien et la musique se sont à nouveau réunis via un morceau inédit du groupe N’Seven7 utilisé sur la communication digitale de célébration du titre. Ce premier pas, ce premier son n’était pas anodin, a précisé REC 118 dans son texte. Il annonçait subtilement l’arrivée d’un album multi-artistes à venir, du nom 'Ici c’est Paris'."

De beaux noms pour rendre hommage au PSG et à l’Ile-de-France

La volonté de cette collaboration est semble-t-il de mettre en avant la culture francilienne et ses habitants. Le casting "qui s’annonce XXL" comme le souligne REC 118 réunit du beau monde.

Ckay, Leto, Koba LaD, Mig, Omah Lay, Timal, Capo Plaza, Guy2Bezbar, Hornet La Frappe, Naza, DA Uzi, Driks, Bolemvn et Vegedream seront ainsi unis sur cet album.

Si aucune date de sortie n’a été officialisée, l’album a déjà eu droit à une belle vidéo de présentation sur les réseaux sociaux.