Mercato: le PSG et Manchester City sur le podium des équipes les plus chères en Europe

Selon une étude du CIES, le PSG fait partie des équipes coutant le plus cher en Europe avec une deuxième place et un coût estimé à 510M€. Le podium est complété par deux grosses écuries anglaises.

Les chiffres sont impressionnants, mais compte tenu des noms posés sur les compositions d’équipe, voir le PSG figurer parmi les équipes les plus chères en Europe n’est finalement pas très surprenant. D’après une étude du CIES, le PSG est même présent sur le podium, et est précisément deuxième avec un coût estimé de son effectif à 510M€.

Il faut dire que les Parisiens ont souvent cassé leur tirelire pour attirer des stars mondiales comme Neymar et Kylian Mbappé. Arrivé gratuitement en provenance du Barça, Lionel Messi augmente grandement la valeur de l’effectif, surtout vu ses dernières performances. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à pouvoir compter sur un effectif de qualité. Avec une valeur de 605M€, Manchester City, avec ses Erling Haaland, Kevin de Bruyne et Phil Foden, arrive à la première place.

Le Barça et la Juventus dans le top 10

Dans le dur en ce début de saison avec une élimination en Ligue des champions, le FC Barcelone et la Juventus figurent dans ce classement. Lors du dernier mercato, les Catalans n’ont pas regardé à la dépense pour s’attacher les services de Robert Lewandowski et Raphinha. Avec ces deux stars, la valeur de l’effectif a évidemment augmenté et est de 334M€, mettant ainsi le club à la 8e place. La Vieille Dame est juste en-dessous avec 300M€.

C’est Manchester United et ses 480M€ qui complètent le podium des effectifs les plus chers. Même s’il ne joue pas beaucoup, la présence de Cristiano Ronaldo amène forcément les Mancuniens parmi les premiers du classement. Les présences de Bruno Fernandes, Jadon Sancho et Marcus Rashford n’y sont également pas étrangères.

Le classement du Top 10 des effectifs les plus chers:

1er : Manchester City – 605M€

2e : PSG – 510M€

3e : Manchester United – 480M€

4e : Liverpool – 409M€

5e : Chelsea – 393M€

6e : Arsenal – 382M€

7e : Real Madrid – 370M€

8e : Barcelone – 334M€

9e : Juventus – 300M€

10e : Bayern Munich – 294M€