Mercato: le Barça voudrait Kanté pour remplacer Busquets

Le FC Barcelone a la volonté de se séparer de Sergio Busquets à l'issue de son contrat, en juin 2023. Le club a déjà ciblé plusieurs profils pour le remplacer. Parmi eux, le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté. Il serait même en tête de la short-list.

Un début de saison plus que galère... Cela fait déjà un point commun entre le FC Barcelone et N'Golo Kanté, qui serait en tête de la short-list du club pour succéder à Sergio Busquets, que le club ne souhaite pas prolonger. Le nom de l'international français (53 sélections) circule activement dans la presse espagnole ces derniers jours.

Un potentiel coup de maître mais qui comporte certains risques

Relevo révèle que le Barça a déjà avancé ses pions et à un plan précis pour convaincre le Français. Si Kante a l'avantage d'être en fin de contrat en juin prochain, et pourrait donc arriver libre, sans indemnités de transfert, son recrutement présenterait aussi des inconvénients, avec en tête l'état physique du milieu des Blues, qui multiplie les blessures depuis un an et demi.

A 31 ans, N'Golo Kanté semble encore avoir sur le papier de belles années devant lui, et il possède des capacités qui pourraient faire le plus grand bien à l'équilibre, notamment défensif du Barça, et sur les phases de transition. Pas avare d'efforts, Kanté est capable de multiplier les courses à haute intensité, de lire le jeu à la perfection, et il est loin d'être maladroit balle aux pieds.

N'Golo Kanté avait notamment été élu homme du match à quatre reprises en sept matches de phase finale lors du sacre des blues en Ligue des champions en 2021 (1 fois en 8e de finale, 2 fois en demi-finale, et lors de la finale). Il est aussi un grand artisan du sacre des Bleus de Didier Deschamps au Mondial en 2018. Lorsqu'il est en forme, Kanté fait partie des tous meilleurs éléments de la planète à son poste. C'est là tout le travail du FC Barcelone, étudier sa condition physique, et établir s'il est judicieux et raisonnable de le recruter. Depuis le début de la saison 2021-2022, N'Golo Kanté a manqué 170 jours de compétition.

L'alternative Ruben Neves, plus coûteuse mais moins risquée?

Jorge Mendes, qui était à Barcelone il y a quelques jours, a discuté de Ruben Neves avec Joan Laporta, selon plusieurs medias espagnols. Le milieu de terrain des Wolves est également dans la short-list du FC Barcelone et rêverait d'évoluer avec les Blaugranas. "Qui ne voudrait pas jouer pour Barcelone ? Si vous demandez en général, tous les joueurs veulent jouer pour le Barça, l'un des meilleurs clubs du monde. C'est un privilège pour moi d'être associé à cette équipe", avait-il confié il y a quelques jours dans une interview pour Channel 11.

Le problème pour le Barça relève du domaine financier. Le recrutement de Ruben Neves (fin de contrat en 2024) nécessiterait de débourser une vingtaine de millions d'euros minimum. Chose que le FC Barcelone peut difficilement se permettre. Et Relevo explique que l'idée initiale d'attendre l'été prochain pour signer le joueur aurait du plomb dans l'aile, en raison de probables nouvelles contraintes liées au fair-play financier.