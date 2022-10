Manchester City: touché à un ligament, Haaland pourrait être absent plus longtemps que prévu

Pep Guardiola a précisé la nature de la blessure qui va tenir Erling Haaland éloigné des terrains pendant encore quelques jours. Le Norvégien n’a pas participé au succès de Manchester City à Leicester (1-0) samedi, en Premier League.

Manchester City s’est emparé provisoirement de la première place du championnat d’Angleterre samedi en dominant difficilement (1-0) Leicester au King Power Stadium. En l’absence du Norvégien Erling Haaland, ménagé après avoir reçu un coup en Ligue des champions, les Skyblues ont eu du mal à se créer des occasions nettes dans le jeu.

Sans la présence imposante et décidément indispensable du "Cyborg" dans la surface de réparation adverse, les Skyblues s’en sont remis au talent de leur milieu de terrain Kevin de Bruyne sur coup de pied arrêté pour enchaîner un deuxième succès d’affilée en Premier League.

De retour au plus tôt contre Fulham

Des solutions pour marquer, les joueurs de Pep Guardiola vont devoir en trouver pour pallier le vide laissé par la machine à marquer Erling Haaland, dont l’absence pourrait s’étirer sur près de quinze jours, jusqu’au match de Coupe de la Ligue contre Chelsea (9 novembre). L’entraîneur de Manchester City a évoqué "des lésions ligamentaires" pour son attaquant, dont on a quand même appris qu’il se sentait mieux. Reste qu’il sera encore préservé pour la réception de Séville à l’Etihad en Ligue des champions en milieu de semaine prochaine (mercredi à 21h). Ce match sans aucun enjeu - City étant déjà qualifié pour les 8es - offre à Haaland un peu plus de temps pour se remettre sur pied en vue des dernières rencontres prévues avant la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre).

"J'espère qu'il pourra nous aider contre Fulham (samedi prochain à 16h), a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse. Sinon, il pourrait jouer contre Chelsea en Carabao Cup." Manchester City aura encore un match à disputer à domicile face à Brentford (samedi 12 novembre) avant le Mondial au Qatar. Transféré en provenance du Borussia Dortmund l’été dernier, Erling Haaland n’a pas tardé à se familiariser avec le jeu de son équipe et le football anglais. L'international a lancé sa saison sur des bases phénoménales, avec des doublés et des triplés à la pelle, et a déjà marqué pas moins de 22 buts toutes compétitions confondues en seulement 16 matches.