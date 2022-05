Troyes-Lille: Renato Sanches, Yilmaz... le Losc a complètement perdu ses nerfs

Le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanches, a écopé de deux cartons jaunes successifs, le renvoyant directement aux vestiaires dès la 49e minute. Allant d'abord protester suite à la faute sifflée sur Yilmaz, il a fini par narguer l'arbitre. L'attaquant turc a également été expulsé.

Alors que le LOSC était déjà mené 1-0 sur la pelouse de Troyes grâce à un pénalty gentiment accordé, Renato Sanches a connu un moment de grande colère sur une action presque anodine et a été renvoyé aux vestiaires dès la 49e minute par Willy Delajod.

>> Troyes-Lille EN DIRECT

Un jaune pour protestation, l'autre pour chambrage

Sur une course de Biancone au poteau de corner, Burak Yilmaz est rappelé à l'ordre par l'arbitre de la rencontre, après avoir découpé l'arrière-droit, qui en rajoute très largement sur sa chute. Le jeu doit reprendre normalement, mais Renato Sanches vocifère et vient se plaindre auprès de l'arbitre, vraisemblablement pour demander un carton pour simulation. Un geste que Willy Delajod ne supporte pas et ce dernier lui tend un premier carton jaune.

Le Portugais ne décolère pas et continue de chambrer l'arbitre en faisant de multiples signes de protestations, jusqu'à ce qu'il ne fasse le symbole 0 avec ses deux mains, dans une discussion tendue avec l'homme en jaune. Willy Delajod lui adresse alors un second carton jaune et lui indique le chemin des vestiaires. Renato Sanches s'emporte encore plus, puis est retenu par ses coéquipiers, dont Timothy Weah.

Renato Sanches formant deux zéros avec ses mains © Icon

Visiblement présent en tribunes, Sylvain Armand, lui-même suspendu jusqu'en fin de saison pour des gestes d'humeur, a tenté de calmer le milieu de terrain. Connu pour la difficulté à gérer ses émotions, Renato Sanches quitte finalement le carré vert après avoir tout fait pour en discuter avec celui qui l'a renvoyé aux vestiaires.

Un second rouge, pour un tacle dangereux de Yilmaz

Une sanction qui coutera cher au LOSC, puisque dans la foulée les Troyens obtiennent un pénalty sur une nouvelle faute de Sven Botman dans la surface, alors qu'il trébuche sur Ike Ugbo, tous deux lancés en pleine course. Jose Fonte applaudit l'arbitre qui vient d'indiquer le point de pénalty, et le Canadien touché se fait justice lui-même pour sceller le 2-0.

Un quart d'heure plus tard, Burak Yilmaz, qui avait déjà été rappelé à l'ordre sur l'action qui vaut le double carton jaune de Renato Sanches, tacle en retard par derrière Florian Tardieu qui lançait un contre. Le Turc semble effectivement jouer le ballon mais tacle de façon totalement imaîtrisée et n'est pas loin de prendre au passage le genou du milieu de terrain. L'arbitre n'hésite pas et sort cette fois-ci un rouge direct.

Burak Yilmaz écopant d'un carton rouge pour son tacle sur Tardieu contre Troyes © Icon

Alors que Tardieu est toujours au sol et que monsieur Willy Delajod fait signe aux soigneurs de renter au plus vite, Yilmaz reste sur le terrain et discute avec l'arbitre. Il fait signe qu'il ne comprend pas sa sanction. Le ballon étant replacé pour un coup franc, l'attaquant lillois tape dedans pour l'envoyer à l'autre bout du terrain, sous les huées du public troyen. Il quitte le terrain en invectivant tout le monde. Les Lillois qui revaient encore d'Europe voient ceux-ci s'arrêter au stade de l'Aube.