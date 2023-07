Mercato: le PSG prête Xavi Simons à Leipzig, sans option d’achat

Après sa saison réussie au PSV Eindhoven, Xavi Simons va poursuivre sa progression en Allemagne. Le PSG, qui a rapatrié l’espoir néerlandais (sans l’officialiser), a bouclé son prêt à Leipzig pour la saison à venir. Le joueur de 20 ans reviendra à Paris l’été prochain.

A peine revenu, déjà reparti. Xavi Simons ne sera pas resté longtemps à Paris lors de cette intersaison. Après avoir activé sa clause de rachat de 6 millions d’euros pour le rapatrier, le PSG a décidé de prêter le milieu offensif de 20 ans en Allemagne. Fort de sa belle saison au PSV Eindhoven, l’espoir néerlandais va poursuivre sa progression à Leipzig. Comme annoncé par Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, il s’agit d’un prêt sans option d’achat. Xavi Simons reviendra à Paris l’été prochain.

Troisième de la dernière Bundesliga, derrière le Bayern Munich et Dortmund, l’équipe entraînée par Marco Rose disputera la Ligue des champions lors de la saison à venir. Dans la Saxe, Xavi Simons retrouvera El Chadaille Bitshiabu, le défenseur central de 18 ans, fraîchement transféré du PSG (15 millions d’euros). L’occasion de confirmer les belles promesses affichées ces derniers mois aux Pays-Bas.

Confirmer sa saison canon au PSV Eindhoven

Dans son pays natal, Xavi Simons a réalisé une saison canon avec le PSV, qui a terminé deuxième d’Eredivisie derrière Feyenoord et devant l’Ajax Amsterdam. L’ancien pensionnaire du centre de formation du Barça a inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives en 48 apparitions (toutes compétitions confondues) avec les pensionnaires du Philips Stadion. De quoi finir co-meilleur buteur du championnat (19) et s'ouvrir les portes de l'équipe nationale, avec laquelle il compte aujourd’hui 4 sélections.