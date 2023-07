PSG: toujours blessé, Nuno Mendes incertain pour le début de saison

Le PSG a confirmé ce mardi plusieuses semaines d'absence pour Nuno Mendes en marge du match amical de pré-saison face au Havre. Déjà forfait pour la fin de saison 2022-2023, le latéral gauche portugais risque de rater le début de la campagne 2023-2024.

Une bonne nouvelle pour Neymar mais une mauvaise pour Nuno Mendes. Si le PSG a annoncé ce mardi le retour de la star brésilienne à l'entraînement collectif pendant la semaine, le club francilien a confirmé plusieurs semaines d'absence pour son latéral portugais.

Sorti blessé lors de la défaite concédée au Parc des Princes contre Lorient (1-3) lors de la 33e journée de Ligue 1, le 30 avril, Nuno Mendes souffrait alors "d’une lésion haute de l’ischio-jambier droit" selon le Paris Saint-Germain.

Mais visiblement, cette blessure a finalement été plus grave que prévu et dans son point médical en marge du match amical contre Le Havre (vendredi), le club parisien mentionne une "rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit" pour son joueur de 21 ans.

Mendes absent pour la reprise de la L1?

Récompensé par le Trophée UNFP du meilleur espoir à la fin de la saison, Nuno Mendes a raté les cinq derniers matchs de championnat avec le PSG ainsi que les deux rencontres du Portugal au mois de juin à cause de sa blessure musculaire.

Surtout, le PSG a indiqué que Nuno Mendes resterait "en soins" pour les prochaines semaines ce qui devrait conduire à son forfait pour le début de la saison 2023-2024 en Ligue 1.

Après la rencontre face au promu havrais, ce vendredi au centre d'entraînement de Poissy, le groupe de Luis Enrique s'envolera vers le Japon afin d'y participer à une tournée avec des matchs contre Al-Nassr, le Cerezo Osaka puis l'Inter Milan.

Après ce voyage très lucratif en Asie, Paris va empocher plus de 20 millions d'euros, les partenaires de Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma affronteront Lorient, le week-end du 12 août, puis Toulouse lors des deux premières journées de la saison en Ligue 1. Des duels contre les Merlus et les Pitchounes que, sauf bonne surprise, Nuno Mendes aura du mal à jouer.