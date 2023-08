Mercato: le PSG s'est renseigné pour Wahi, l’attaquant de Montpellier

En quête de renfort offensif, le PSG a pris contact avec Montpellier afin de se renseigner sur Elye Wahi, l’attaquant français de 20 ans. Pour l’instant, Chelsea et Francfort gardent de l’avance sur le dossier.

Alors que le conflit avec Kylian Mbappé est toujours dans l’impasse et que Neymar est poussé vers la sortie, le PSG cherche à renforcer son secteur offensif à l’approche de la mi-août. Après avoir recruté Gonçalo Ramos via un prêt de Benfica avec une option d’achat quasiment obligatoire (65 millions d’euros + 15 millions) et boucler l’arrivée d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone (50 millions d’euros), le club de la capitale est en quête d’un autre n°9.

Dans cette optique, Paris a pris contact avec Montpellier pour se renseigner sur la situation d’Elye Wahi, comme évoqué par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport. Jorge Mendes est à la manœuvre. L’agent portugais possède le mandat de vente dans ce dossier. Âgé de 20 ans, Elye Wahi, natif de l’Essonne (au sud de la région parisienne), est également pisté par Chelsea et Francfort, qui gardent de l’avance.

Un quadruplé retentissant à Lyon

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le MHSC, où il a été formé, le buteur d’1,84m sort d’une saison très remarquée en Ligue 1. Lors de l’exercice 2022-2023, Elye Wahi a inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives en 33 apparitions (toutes compétitions confondues). Avec un quadruplé retentissant sur la pelouse de l’OL, début mai (4-5), dont un retourné acrobatique qui lui a permis de décrocher le trophée Just Fontaine, récompensant le plus beau but du championnat.