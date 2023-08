PSG: Al-Hilal, piste chaude pour accueillir Neymar et Verratti

Poussés vers la sortie au Paris Saint-Germain lors du mercato estival, Neymar et Marco Verratti suscitent un vif intérêt de la part du club saoudien d'Al-Hilal.

Poussés vers la sortie par la direction du PSG, Neymar et Marco Verratti pourraient avoir une porte de sortie en Arabie saoudite, où le club d'Al-Hilal est prêt à les accueillir. Le cas du Brésilien pourrait être plus complexe à résoudre.



Pas de photo officielle, pas de dernier entraînement avec le club (mais seulement en salle ce mercredi) et un message adressé par le PSG à Neymar et Marco Verratti: par ici la sortie. Luis Campos et Luis Enrique ont convoqué les deux joueurs (pas d'autres) pour leur signifier que Paris ne comptait pas sur eux cette saison. Ils sont donc priés de trouver une nouvelle destination cet été.

Pas complètement fermé, Neymar aimerait une solution en Europe

L'Arabie saoudite pourrait être la solution pour les deux joueurs. Et notamment un club: Al-Hilal. La direction parisienne a déjà échangé avec les Saoudiens pour tenter de trouver un terrain d'entente pour Neymar. Le Brésilien, qui aurait aimé un retour au Barça, ne ferme pas complètement la porte et s'interroge sérieusement sur cette option. Mais il espère encore trouver une porte de sortie en Europe, pour continuer à jouer dans un championnat compétitif. Le PSG n'en veut plus même si le club parisien pose une condition: il veut un transfert, pas un prêt avec option d'achat.



Concernant Marco Verratti, la donne est un peu différente. Comme rapporté il y a quelques jours par RMC Sport, le milieu de terrain italien discute depuis plusieurs semaines avec Al-Hilal et en particulier son président Fahd Bin Nafel. Le milieu est clairement ouvert à un départ. Al-Ahli était également sur les rangs mais est en train de lâcher l'affaire. La dernière offre en date formulée par Al Hilal est de 45 millions d'euros mais Paris en demande toujours plus.