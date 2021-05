Mercato: le PSG tout proche de faire signer Lucas Lavallée, jeune gardien du LOSC

Selon nos informations, le PSG négocie ces derniers jours pour le recrutement de Lucas Lavallée, qui évolue au LOSC. Le gardien de 18 ans n'a pas signé son premier contrat pro avec Lille ces dernières semaines.

La concurrence sur le terrain, ces dernières semaines en Ligue 1, va se poursuivre encore quelques jours, en dehors des pelouses. À la recherche d’un jeune gardien, le PSG a pris contact avec Lille pour faire signer Lucas Lavallée (2003).

Le PSG devra payer des indemnités de formation

Le portier de 18 ans devait signer son premier contrat professionnel avec le LOSC en début d’année 2021, avant que le départ de Luis Campos ne change les choses. Les négociations, poursuivies avec la nouvelle direction, n’ont pas abouti. Le PSG, qui a étudié plusieurs solutions au poste de gardien, a choisi d’avancer sur l’international français U17.

Paris devra payer les indemnités de formation à Lille pour un joueur en fin de contrat ,avant de pouvoir lui faire signer un contrat de trois ans. Ces dernières heures, les discussions entre Lille et Paris se poursuivaient.

La trajectoire inverse de Maignan ?

De la génération 2003, Lucas Lavallée est un pur produit de la formation nordiste, né à Armentières et ayant effectué ses débuts à 7 ans, à Bailleul. Il avait été répéré par le LOSC lors de la saison 2017-2018, rejoignant la capitale des Flandres à l'été 2018 en provenance de l'USL Dunkerque.

En clair, Lucas Lavallée devrait vivre une trajectoire inverse à Mike Maignan, formé au PSG et passé professionnel au LOSC. Le site spécialisé Le petit lillois le présentait en mars 2020 comme un joueur avec une explosivité intéressante et très bon sur sa ligne, en dépit d'une petite taille pour le poste de gardien de but. Lucas Lavallée devrait donc avoir l'opportunité de poursuivre son apprentissage au PSG, où il retrouverait une pointure comme Keylor Navas.