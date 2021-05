Ligue 1: Metz dévoile son nouveau logo (très minimaliste)

Le FC Metz a décidé de mettre au placard son écusson vieux de 20 ans, pour dévoiler jeudi un logo très minimaliste, représentant simplement la croix de Lorraine.

Difficile de faire plus minimaliste. En accord avec la tendance aux créations de plus en plus épurées, le FC Metz a dévoilé jeudi un nouveau logo extrêmement sobre. Exit l'écusson utilisé depuis 2000, reprenant le mythique dragon Graoully représenté depuis 1967. Le club a choisi une croix de Lorraine légèrement stylisée, avec l'inscription "FC Metz" juste au-dessus. Rien de plus.

Le logo du FC Metz © FC Metz

Le club s'est expliqué dans un communiqué: "Le FC Metz choisit de mettre en lumière son histoire et de réaffirmer ses valeurs. Le choix de la croix de Lorraine n’est pas le fruit du hasard: elle est le symbole représentant le mieux le FC Metz pour 69% des supporters récemment sondés. (...) Ce symbole évoque bien évidemment la résistance, mais aussi et surtout le courage, l’abnégation et la loyauté, des valeurs chères aux supporters messins, et plus généralement aux Lorrains, fidèles à leur ancrage régional."

Les supporters ne semblent pas convaincus

Ce nouveau logo du FC Metz a reçu un accueil très mitigé. Une lecture rapide des commentaires sous le tweet en question du club le montre très clairement.

La conception de ce logo, qui s'accompagne aussi d'une refonte d'identité visuelle sur les médias du club, a été confiée à l'agence belge Coast. Le Républicain Lorrain rapporte que cette création a été réalisée après une vaste enquête effectuée auprès de 3.000 supporters, partenaires et anciens joueurs, entre autres.

Quant au Graoully, le FC Metz assure ne pas le jeter aux oubliettes: "Il aura toute sa place dans l’identité visuelle, mais aussi et surtout dans le Stade Saint-Symphorien dont il est le gardien, comme il l’a été pour l’amphithéâtre de la ville au IIIème siècle de notre ère".