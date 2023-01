Mercato: le PSG travaille sur la venue "d'un ou deux joueurs", confie Galtier

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a confirmé que Paris tentait de recruter un renfort et peut-être même plus dans les dernières heures du mercato d’hiver.

Le mercato d’hiver va fermer ses portes mardi et Paris va s’activer pour renforcer son effectif, qui a perdu Pablo Sarabia (transféré à Wolverhampton). Le gardien Keylor Navas pourrait aussi l’imiter en rejoignant Nottingham Forest. Après le match nul contre Reims (1-1) dimanche, Christophe Galtier a confirmé que le PSG se penchait sur l'arrivée d’un renfort au minimum.

Malcom, Cherki, Skriniar dans le viseur

"Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un ou deux joueurs, a-t-il confié à l'issue du match. Evidemment qu'il faut se renforcer. On a eu un départ, il faudrait prendre un joueur offensif différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes vis à vis du fair play financier."

Selon les dernières informations de RMC Sport, Paris veut au moins combler le départ de Sarabia et s’intéresse au Brésilien Malcom. Le club ne lâche pas non plus Rayan Cherki, joueur que Lyon veut garder au moins jusqu’à la fin de la saison. Mais le PSG pourrait aussi obtenir la signature d’un renfort en défense. Milan Skriniar, défenseur de l’Inter Milan qui a annoncé s’être mis d’accord avec Paris pour l’été prochain, pourrait arriver dès cet hiver. Le PSG tente le coup mais l’Inter Milan réclame 20 millions d’euros. Galtier a pourtant indiqué, vendredi, qu’il n’a jamais été question de renfort défensif cet hiver.

"Je vous ai dit avec franchise et honnêteté que, s’il y avait un départ, on voulait le compenser, avait-il déclaré. Le départ a eu lieu dans le secteur offensif sur notre côté droit. On cherche évidemment un joueur à ce poste. On verra bien si ce sera untel, untel ou peut-être personne. Le mercato, en ce moment avec l’enchaînement des matchs – c’est mon président et Luis Campos qui travaillent dessus. Et moi j’ai beaucoup de travail sur les matchs qui se présentent."